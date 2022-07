Elon Musk wil niet langer Twitter kopen, zo hebben zijn advocaten duidelijk gemaakt in een document bij de Amerikaanse Securities and Exhange Commission. Het is onduidelijk of Musk onder de deal uit kan komen.

De advocaten van Musk beroepen zich in het SEC-document erop dat Twitter volgens Musk een te lage opgave had gegeven van het aantal spambots op het platform. Bovendien heeft Twitter zich volgens Musk niet gehouden aan de afspraak om het bedrijf voort te zetten zoals daarvoor: het ontsloeg twee topmensen, stuurde een derde van zijn recruiters weg en neemt momenteel geen nieuwe mensen meer aan. Daarnaast zijn drie topmensen sinds de aankondiging van de overname vrijwillig weggegaan.

Om al die redenen is Twitter een ander bedrijf dan Musk dacht bij het sluiten van de deal en wil de directeur van Tesla en SpaceX onder de aankoop uit. Het bestuur van Twitter laat bij monde van Bret Taylor weten dat het een rechtszaak start om Musk te houden aan de deal. De reden daarvoor is vermoedelijk financieel. Aandeelhouders zouden van Musk 54,20 dollar per aandeel krijgen, veel meer dan de 36 dollar van de huidige koers. Zelfs als de deal niet doorgaat, zou Musk mogelijk een miljard dollar moeten betalen.

Daarmee is het onzeker of de geplande overname van Twitter door Musk doorgaat. Musk zou in totaal 44 miljard dollar betalen voor het socialemediabedrijf, dat tot nu toe onafhankelijk was. Musk wil van Twitter een platform maken, waar mensen kunnen zeggen wat ze willen zonder strenge moderatie vooraf of achteraf.