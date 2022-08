Twitter werkt aan profieltag voor 'geverifieerd telefoonnummer'

Twitter werkt aan een tag waarmee gebruikers kunnen zien dat het telefoonnummer van de gebruiker geverifieerd is. Dat schrijft dataminer Jane Manchun Wong. Vermoedelijk wil Twitter met de tag bots tegengaan.

De tag verschijnt volgens Wong in het profielblok onder de persoonlijke informatie en websitelink, maar boven het aantal volgers. Hier komt een schild met daarnaast de tekst 'Verified phone number' te staan als de gebruiker een geverifieerd telefoonnummer aan zijn of haar account heeft gekoppeld.

Wong vindt vaker aanstaande functies in Twitters code. Het is niet duidelijk of Twitter de tag daadwerkelijk wil uitbrengen en wanneer dit zou zijn. Waarschijnlijk is de tag bedoeld als een antibotmaatregel, waarbij het idee is dat de kans kleiner is dat het om een bot gaat als het account een geverifieerd telefoonnummer heeft.

Saillant detail is dat een maand geleden bekend werd dat hackers via een bug telefoonnummers en e-mailadressen van miljoenen Twitter-accounts konden bemachtigen. Die bug zat in de Android-client en werd binnen twee weken door Twitter gerepareerd. Hackers wisten voor de fix wel data te stelen en plaatsten vorige maand een database online.