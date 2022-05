Twitter houdt rekening met massaal vertrek van medewerkers

Twitter houdt rekening met een massaal vertrek van medewerkers, al probeert de directie dat tegen te houden. Dat blijkt uit informatie van een bijeenkomst met alle medewerkers die vlak voor het weekend plaats vond. Dat ging over de geplande overname door Elon Musk.

Afgelopen tijd was het aantal medewerkers dat vertrok niet hoger dan normaal, zo blijkt uit informatie van de bijeenkomst die Platformer heeft gepubliceerd. Het management houdt wel rekening met dat het gebeurt, zeker omdat duidelijk is dat met de geplande overname door Musk veel gaat veranderen.

Twitter kon overgenomen worden, omdat het afgelopen jaren volgens directeur Parag Agrawal heeft ondergepresteerd. Bovendien is het een bedrijf dat nu op de beurs genoteerd is, waardoor het bestuur rekening moet houden met de belangen van aandeelhouders. Het bod van Musk was op de lange termijn goed voor aandeelhouders en daarmee heeft het bestuur ermee ingestemd, zo zegt de ceo.

Een week geleden werd duidelijk dat Musk Twitter wil gaan overnamen voor ongeveer 41 miljard euro. Musk zou onder meer personeel willen ontslaan en de directie minder betalen. Daarnaast heeft Musk al duidelijk gemaakt dat hij het moderatiebeleid wil aanpassen, zodat het platform minder tweets verwijdert en alleen tweets verwijdert als die illegaal zijn. Dat ligt in lijn met zijn filosofie over hoe vrijheid van meningsuiting op internet moet werken. De overname is waarschijnlijk binnen drie tot zes maanden afgerond.