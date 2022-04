Gerucht: Elon Musk wil banen bij Twitter schrappen en directie minder betalen

Elon Musk is naar verluidt van plan om banen bij Twitter te schrappen en het bestuur minder te betalen. Volgens anonieme bronnen is de nieuwe eigenaar van het sociale medium op zoek naar manieren om de cashflow van het bedrijf op deze manier te verbeteren.

Tegenover banken betrokken bij de deal van 41 miljard euro zou Musk voorgesteld hebben om het bestuur van het sociale medium minder te betalen, zo stellen drie anonieme betrokkenen tegenover Reuters. Het gaat naar verluidt om een uiting van Musks visie, nog niet om concrete plannen. De miljardair zou tegenover de banken hebben moeten verantwoorden hoe hij gaat zorgen dat er een gezonde cashflow is vanuit Twitter.

Andere bronnen laten tegenover Bloomberg weten dat een andere optie het ontslaan van een onbekend aantal werknemers van Twitter betreft. Er zijn geen details bekend over de daadwerkelijke banen die eventueel zouden verdwijnen. Bloomberg benadrukt dat Musk ten tijden van de gesprekken met de banken geen toegang zou hebben gehad tot de financiële informatie van Twitter. De bedrijfsinformatie zou zijn beleid nog sterk kunnen beïnvloeden.

https://www.washingtonpost.com/technology/2022/04/28/musk-twitter-job-cuts

Eerder verklaarde Musk dat het kopen van Twitter niet per se bedoeld is om er nog rijker mee te worden. Tijdens een interview met TED, kort nadat hij zijn interesse in Twitter publiekelijk maakte, stelde hij dat een dergelijk platform een inclusieve plek voor vrijheid van meningsuiting zou moeten zijn. "Het is geen manier om geld te verdienen. Een publiek platform zijn, dat maximaal vertrouwd wordt en breed inclusief is, is extreem belangrijk voor de toekomst van onze beschaving."