Musk wil Twitter-overname pauzeren vanwege onduidelijkheid over spamaccounts

Elon Musk heeft zijn overnameplannen voor Twitter tijdelijk op pauze gezet omdat hij meer data wil over spambots op het platform. Musk vindt dat Twitter hem niet genoeg informatie geeft om de deal rond te krijgen en zegt dat Twitter daarmee contractbreuk pleegt.

De eigenaar van Tesla en SpaceX schrijft in een brief aan Twitter dat hij meer informatie van het sociale netwerk wil rondom het aantal spambots. Musk klaagt al weken op zijn eigen Twitter-account dat er meer spambots en nepaccounts op het platform aanwezig zouden zijn dan Twitter zelf zegt, maar de brief die hij nu stuurt is de eerste keer dat hij officieel om meer informatie vraagt en er consequenties aan verbindt als hij die niet krijgt. "Musk gelooft dat het bedrijf zijn recht op informatie rondom de overname actief tegenwerkt", schrijven zijn advocaten in de brief. Daarin staat ook dat Musk de overnamedeal mogelijk kan stopzetten vanwege de kwestie. Musk noemt dat contractbreuk.

Musk kondigde in april aan Twitter te willen overnemen voor een bedrag van zo'n 38 miljard euro. Sindsdien heeft de multimiljardair meerdere keren openlijke getwijfeld aan de deal of gedreigd daar alsnog mee te stoppen. In mei begon Musk op zijn account al te klagen over het percentage van nepaccounts op het platform. Twitter zegt zelf dat het minder dan vijf procent van het aantal dagelijks actieve gebruikers een nepaccount is, maar Musk vermoedt dat dat percentage hoger ligt. Twitter heeft zowel in gesprekken met Musk als publiekelijk via ceo Parag Agrawal uiteengezet hoe het tot zijn conclusies komt. Musk wil 'zijn eigen methodes' gebruiken om te verifiëren hoeveel spamaccounts er zijn, al noemt hij daarbij geen goede methode om dat te doen. Ook specificeert hij niet wat hij precies onder 'nepaccounts' verstaat.

Twitter zegt in een reactie tegen The Verge dat het bedrijf samenwerkt met Musk en informatie met hem blijft delen. "We zijn van plan de transactie door te laten gaan en de samenwerking door te zetten met de voorgestelde prijs en voorwaarden", zegt het bedrijf.