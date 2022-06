Meta neemt voor het eerst chief information security officer aan

Meta heeft voor het eerst in zijn bestaan een chief information security officer aangesteld. Guy Rosen werkte eerst voor de controversiële vpn-dienst Onavo en gaat nu toezicht houden op de beveiliging van gebruikersaccounts en het bedrijf.

Guy Rosen bevestigt op Twitter dat hij de rol van ciso op zich neemt. Een chief information security officer houdt zich bezig met de informatiebeveiliging binnen een bedrijf. Het is voor het eerst dat Meta of Facebook, dat goed is voor 2,9 miljard actieve gebruikers, zo iemand in dienst neemt. De vorige persoon die zich bezig hield met beveiliging, chief security officer Alex Stamos, verliet Facebook in 2018 nadat hij regelmatig onenigheid had met de top van het bedrijf over onder andere de aanpak van nepnieuws op het platform.

Ceo Mark Zuckerberg schrijft in een memo, dat Reuters heeft gezien, dat de rol van ciso bedoeld is om 'een nieuwe stap te zetten in het securitywerk dat in ons dna zit'. Rosen zegt op Twitter dat hij 'toezicht gaat houden op de hele breedte van beveiligingsrisico's van gebruikers van onze dienst, ons bedrijf en de industrie'.

Eerder was Rosen als 'vicepresident van integriteit' bij Facebook. Helemaal onomstreden was hij niet. Guy Rosen kwam in 2013 bij Facebook werken nadat Facebook zijn start-up Onavo overnam. Dat was een gratis vpn-dienst die Facebook gebruikte om concurrentiedata te verzamelen. Gebruikers konden de vpn gebruiken, maar Facebook kon daarmee zien welke andere applicaties gebruikers opstartten. Zo kwam het bedrijf bijvoorbeeld te weten dat het aantal Snapchat-gebruikers daalde voordat het daarop een overnamebod wilde doen. Het bedrijf zette de app in 2019 stop nadat daar veel kritiek op kwam.