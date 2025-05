Twitter schermt gevoelige beelden af voor profielen zonder geboortedatum

Twitter is begonnen met gevoelige beelden af te schermen voor gebruikers onder de 18 en die geen geboortedatum hebben ingevuld. Twitter laat sommige berichten alleen nog zien als gebruikers hun geboortedatum invullen, om zo aan te tonen dat ze 18 jaar of ouder zijn.

De wijziging werd opgemerkt door voornamelijk gebruikers in de VS, volgens TechCrunch. Twitter laat tegenover de techsite weten dat het inderdaad strenger wordt in zijn beleid om bepaalde beelden af te schermen om zijn gebruikers te beschermen. Twitter specificeert niet of dit om alleen de VS of het beleid wereldwijd gaat.

Een woordvoerder van Twitter zegt hierover: "We zijn constant bezig om mensen meer controle en keuze te geven over hun ervaring, maar ook om Twitter veiliger te maken voor iedereen. Daarom rollen we langzaam een nieuwe functie uit waarbij gebruikers onder de 18 of die geen geboortedatum hebben opgegeven bepaalde content niet te zien krijgen".

Twitter heeft al lange tijd moeite met het modereren van de content op het platform. Dit gaat van heftige beelden tot aan haatzaaiende berichten. Het was de reden voor Disney om het platform niet te kopen in 2016. Momenteel is Twitter bezig om een deal met Elon Musk af te ronden. De miljardair wil het platform kopen voor 44 miljard.