YouTube gaat leeftijd van gebruikers verifiëren met ID-kaart of creditcard

YouTube gaat gebruikers waarvan het de leeftijd niet kan vaststellen vragen om extra bewijs, als zij video's willen bekijken die een leeftijdsbeperking hebben. De dienst zal vragen om een ID-kaart of creditcard. Volgens Google moet dat vanwege Europese regelgeving.

De nieuwe leeftijdsverificatie wordt in de komende maanden ingevoerd, meldt YouTube. Dat is volgens de dienst in lijn met komende Europese regels, zoals de Audiovisual Media Services Directive van de Europese Unie. "Als onze systemen niet kunnen vaststellen dat de kijker ouder is dan 18 jaar, vragen we hen om een geldig identiteitsbewijs of creditcard", aldus Google.

De verificatie is nodig voor het kijken van YouTube-video's met een leeftijdsbeperking. Dat zijn video's die niet geschikt zijn bevonden voor kijkers jonger dan 18 jaar. Alleen ingelogde meerderjarige gebruikers kunnen dergelijke video's zien op YouTube. In Nederland is het toegestaan om een Google-account te hebben vanaf 16 jaar. In België is de minimumleeftijd 13 jaar.

YouTube meldt ook dat er meer video's voorzien zullen worden van een leeftijdsbeperking. Daarvoor gaat de videodienst machinelearning gebruiken. Met behulp van kunstmatige intelligentie wordt de inhoud van video's geanalyseerd en kan er automatisch een leeftijdsbeperking op worden gezet. Uploaders kunnen die beslissing aanvechten als zij vinden dat dit onterecht is.

Momenteel moeten videomakers zelf die beperking op hun video's zetten, als ze weten dat hun materiaal inhoud bevat die niet geschikt is voor minderjarigen. Ook modereert YouTube handmatig video's, onder andere aan de hand van meldingen van gebruikers.