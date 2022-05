YouTube zet autoplay standaard uit bij minderjarigen en uploads op privé

Google kondigt diverse maatregelen aan die minderjarigen online moeten beschermen. Het bedrijf zet YouTube-uploads van minderjarigen voortaan standaard op privé, schakelt autoplay uit en zet het SafeSearch-filter van Google standaard aan.

Google zet een lijst van aanpassingen op zijn blog die moeten zorgen voor betere online bescherming van kinderen. In de komende weken past YouTube de standaardinstelling voor uploads aan bij gebruikers tussen 13 en 17 jaar. Voortaan worden video's die zij uploaden op privé gezet, waardoor filmpjes alleen bekeken kunnen worden door specifiek aangewezen personen. YouTube wil daarmee kinderen bewuster maken van met wie ze informatie delen. De minderjarigen kunnen de instelling wel zelf aanpassen en hun uploads openbaar delen.

Autoplay uit, bedtijdherinneringen aan

Ook gaat YouTube bij minderjarige gebruikers standaard de autoplayfunctie uitzetten en bedtijd- en pauzeherinneringen tonen. Die functies zijn al beschikbaar als onderdeel van de tools voor digitaal welzijn, maar worden nu dus opt-out in plaats van opt-in.

Verder gaat Google autoplay standaard uitschakelen in de YouTube Kids-app en er komt een optie waarmee autoplay standaard aangezet kan worden. Momenteel heeft YouTube Kids autoplay, maar is er geen instelling om dat aan te passen. YouTube zegt dat er in de komende maanden meer tools voor ouderlijk toezicht naar de YouTube Kids-app komen, waaronder de mogelijkheid om de autoplay-instelling te vergrendelen.

Daarnaast zegt Google in de komende weken te beginnen met het verwijderen van video's van YouTube Kids die een 'overdreven commerciële inhoud' hebben. Betaalde productplaatsingen zijn niet toegestaan op YouTube Kids, maar de dienst zegt nu ook op te gaan treden tegen video's die bijvoorbeeld alleen gericht zijn op een productverpakking of kinderen aanmoedigen om geld uit te geven.

Google zet SafeSearch aan voor alle minderjarigen

Bij Google Search wordt SafeSearch voortaan automatisch ingeschakeld voor alle gebruikers onder de 18 jaar. Momenteel staat het filter dat 'expliciete resultaten' weert al standaard aan bij gebruikers jonger dan 13 die een account hebben dat beheerd wordt via Family Link. In de komende maanden zal SafeSearch ook standaard aangezet worden voor gebruikers tussen 13 en 17 jaar en dat geldt ook voor minderjarigen die nieuwe accounts maken.

Locatiegeschiedenis niet beschikbaar voor minderjarigen

Ook voert Google wijzigingen door voor de locatiegeschiedenis van minderjarigen. Standaard staat dit al uit voor alle accounts. Bij accounts van kinderen tot 13 jaar, die onder supervisie moeten staan van een ander account via Family Link, is de optie ook niet in te schakelen. Google gaat die leeftijdgrens optrekken naar 18 jaar. Voor hen is locatiegeschiedenis dan helemaal niet meer beschikbaar.

Ouderlijk toezicht op Assistent-apparaten

Verder zegt Google meer te doen om het tonen van 'leeftijdgevoelige' advertenties aan tieners tegen te gaan. Ook zegt Google advertenties te blokkeren die zijn gericht op de leeftijd, het geslacht of interesses van minderjarigen. Daarnaast belooft het bedrijf nieuwe toevoegingen voor ouderlijk toezicht, zodat ouders nieuws, podcasts en toegang tot webpagina's op apparaten met Google Assistent kunnen blokkeren.

In Nederland is 16 jaar de minimale leeftijd om een eigen Google-account te beheren. In België is dat 13 jaar. Kinderen onder die leeftijd kunnen een Google-account gebruiken als dat is aangemaakt en onder supervisie staat door een ouder via Family Link.