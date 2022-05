Xiaomi MIX 4 heeft 20-megapixelcamera achter scherm en ondersteunt 120W-laden

Xiaomi heeft de MIX 4 aangekondigd voor de Chinese markt. Het nieuwe topmodel krijgt een frontcamera achter het scherm, waardoor er geen inkeping of gat nodig is. Het toestel ondersteunt 120W-snelladen en draadloos laden met 50W.

Volgens Xiaomi heeft de zone van het scherm waar de camera achter zit een pixeldichtheid van 400ppi en daarmee is dat gelijk aan de rest van het scherm. De fabrikant claimt dat de camera onzichtbaar is voor het oog. Aanpassingen aan het ontwerp van de pixels en het gebruik van transparante circuits onder de pixels moeten ervoor zorgen dat de camera achter het scherm desondanks goede foto's kan maken. De frontcamera heeft een 20-megapixelresolutie en kan vier pixels combineren voor betere prestaties bij weinig licht. Dat resulteert in foto's met een 5-megapixelresolutie.

Xiaomi heeft naar eigen zeggen tot nu toe 77 miljoen dollar geïnvesteerd in de technologie voor camera's achter het scherm. De versie in de Xiaomi MIX 4 is de derde generatie. Het scherm zelf bestaat uit een 6,67"-oledpaneel met een resolutie van 2400x1080 pixels en een refreshrate van 120Hz. Het paneel heeft gebogen schermranden.

In de MIX 4 zit een Qualcomm Snapdragon 888+-soc, Lpddr5-geheugen en UFS 3.1-flashopslag. Het Android-toestel heeft aan de achterkant drie camera's. De primaire camera gebruikt een Samsung Bright HMX-sensor van het 1/1,33"-formaat met een 108-megapixelresolutie. Het is op de op één na grootste camerasensor die Samsung maakt. Verder heeft het toestel een periscopische telelens met 5x 'zoom' en een ultragroothoekcamera.

Het Android-toestel heeft een keramische behuizing van 8mm dik en weegt 225 gram. De 4500mAh-accu ondersteunt snelladen met 120W en daarbij is de accu vol na een kwartier bij gebruik van een Boost Mode. Draadloos laden kan met 50W en met de Boost Mode zit de accu dan vol na 28 minuten.

Er komen versies met 8GB en 12GB ram en 128GB tot 512GB flashopslag. Het toestel komt op 16 augustus uit in China en kost minimaal 4,999 yuan. Omgerekend met btw is dat ongeveer 796 euro. Xiaomi heeft nog geen plannen voor een internationale release bekendgemaakt.