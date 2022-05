Afbeeldingen tonen Xiaomi Mix 4-smartphone met camera achter scherm

Er zijn afbeeldingen verschenen van de reviewer's guide van de Xiaomi Mix 4-smartphone, met daarbij een uitgebreide specsheet. Het is de eerste smartphone van Xiaomi die een camera achter het scherm heeft zitten.

De frontcamera achter het scherm heeft een resolutie van twintig megapixels, zo blijkt uit de afbeeldingen waar onder meer GizmoChina over schrijft. De originele post op Weibo lijkt verdwenen. Xiaomi kondigt de Mix 4 dinsdag aan, samen met enkele andere producten zoals een nieuwe tablet.

De telefoon heeft een Qualcomm Snapdragon 888+-soc, samen met Lpddr5-geheugen op 6400MHz en UFS 3.1-flashopslag. De grootte van geheugen en opslag verschilt vermoedelijk per versie. Het scherm is een 6,67"-oledscherm met een resolutie van 2400x1080 pixels.

De hoofdcamera aan de achterkant heeft een Samsung Bright HMX-sensor met een resolutie van 108 megapixels, een oppervlakte van 69 vierkante millimeter en een optisch formaat van 1/1,33". Dat is niet de grootste sensor die Samsung maakt, want die heeft een oppervlakte van 98 vierkante millimeter. De tweede camera heeft een ultragroothoeklens met 'freeform'-mogelijkheden, kan scherpstellen vanaf 2cm afstand en heeft een resolutie van dertien megapixels. De derde camera is een periscopische telelens met 5x vergroting ten opzichte van de primaire camera.

De 4500mAh-accu van de Android-telefoon kan worden opgeladen met 120W, terwijl draadloos laden gaat met 50W. Informatie over prijzen en verkrijgbaarheid is er nog niet. Xiaomi bracht eerdere telefoons uit onder de naam Mi Mix vanaf 2016; dat waren telefoons met experimenten in onder meer schermtechniek en materiaalgebruik. Ook de vouwbare telefoon die Xiaomi eerder dit jaar presenteerde, kwam uit in de Mix-lijn.