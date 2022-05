Apple belooft fotoscan alleen te gebruiken voor opsporen kindermisbruik

Apple belooft om de vorige week aangekondigde functie voor het scannen van foto's op apparaten van gebruikers alleen te gebruiken voor het opsporen van bekend materiaal van kindermisbruik. Als overheden andere dingen willen opsporen, zal Apple dat weigeren.

In de maandag geplaatste faq over de nieuwe technieken schrijft Apple dat het al jaren verzoeken van overheden weigert als die privacy van gebruikers in het geding brengt: "Laten we duidelijk zijn: deze technologie is beperkt tot het detecteren van beeldmateriaal van kindermisbruik in iCloud en we zullen geen verzoeken van overheden inwilligen om dat uit te breiden."

De vrees dat Apple op een gegeven moment de functie uitbreidt naar andere dingen dan beelden van kindermisbruik is een van de grootste kritiekpunten van onder meer burgerrechtenorganisaties als de Electronic Frontier Foundation. The Verge wijst erop dat Apple in het verleden vaker aan verzoeken van overheden heeft voldaan. Zo is Facetime niet beschikbaar in diverse landen, omdat het end-to-end encrypted is en overheden dat niet toestaan. Ook heeft het bedrijf toegestaan dat iCloud-data van Chinese gebruikers opgeslagen staat in een datacentrum dat de Chinese overheid in beheer heeft.

Apple onthulde de methode vorige week als onderdeel van meerdere maatregelen om de verspreiding van beeldmateriaal met kindermisbruik tegen te gaan. Apple krijgt een database met hashes van foto's van kindermisbruik van organisaties die zich inzetten voor de bescherming van kinderen, zoals het National Center for Missing and Exploited Children.

Vervolgens gaat die database versleuteld naar alle Macs, iPads en iPhones, waar de apparaten lokaal de hashes vergelijken met hashes van lokale foto's die naar back-up dienst iCloud Photos zullen gaan. Als het aantal matches een threshold overstijgt, stuurt het apparaat een melding naar een Apple-server. De functie zal in de loop van dit jaar werken in de VS.