Critici vragen Apple in open brief om omstreden plan voor fotoscannen te staken

Privacy-experts, academici, onderzoekers, burgerrechtenbewegingen en consumenten vragen in een open brief aan Apple om de plannen te staken waarbij foto's op iOS-toestellen gecontroleerd worden op kindermisbruik.

Volgens de auteurs van de brief krijgt Apple op deze manier een achterdeur en brengt het bedrijf de privacy van al haar klanten in het gevaar. Er wordt vooral gevreesd dat Apple zal toegeven aan druk van bepaalde regimes om de software in te zetten voor andere doeleinden.

Onderzoeker Nadim Kobeissi wijst er in de brief op dat Apples Facetime niet werkt in Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Pakistan omdat de wetgeving in deze landen versleutelde audiogesprekken niet toelaten. "Wat als deze landen aan Apple vragen om berichten te scannen op zoek naar homoseksualiteit of afwijkende meningen tegenover de monarchie?", klinkt het.

Ook de Amerikaanse burgerrechtenorganisatie Electronic Frontier Foundation maakt zich zorgen. "Via Apples plannen wordt het mogelijk om dergelijke screenings uit te voeren. Autoritaire regimes zullen bovendien kunnen vragen om satire op te sporen". De organisatie stelt ook een ander probleem aan de kaak. "De database waar Apple gebruik van zal maken wordt beheerd door de Global Internet Forum to Counter Terrorism. Deze organisatie wordt door niemand gecontroleerd, ondanks dat burgerrechtenactivisten dit wel al gevraagd hebben."

Tenslotte stellen de auteurs ook vragen over welke definities Apple hanteert om de beelden als kindermisbruik te bestempelen. "Voor de ene zijn sommige beelden kindermisbruik, voor iemand anders kan het anders zijn."

Gisteren raakte bekend dat Apple een functionaliteit zal toevoegen aan iOS 15 en iPadOS 15 om foto's die Amerikaanse gebruikers op iCloud zetten te controleren op kindermisbruik. Dit gebeurt met behulp van hashes. In een technisch document beschrijft het bedrijf hoe de detectie werkt. Volgens Apple is er een kans van één op een biljoen op valse positieven per account.