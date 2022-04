Schetsen in Miui tonen volgende vouwbare smartphone van Xiaomi

Er zijn schetsen gevonden in Xiaomi's Android-skin Miui die lijken te bevestigen dat een release van Xiaomi's volgende vouwbare smartphone dichterbij komt. De schetsen tonen een smartphone met een vouwbaar scherm aan de binnenkant en een plat scherm aan de buitenkant.

Een Poolse, onofficiële vertaler van Miui heeft de impressies naar buiten gebracht. De plaatjes en het korte filmpje tonen een smartphone die doet denken aan de Mix Fold van vorig jaar. De getoonde smartphone is niet de Mix Fold, want de positie van de camera's is anders. De Mix Fold heeft de frontcamera in het scherm aan de voorkant rechts zitten, op deze schetsen zit hij centraal. De camera's aan de achterkant zitten in een vierkant element in de nieuwe schetsen; de Mix Fold heeft een rechthoekig camera-eiland.

De schetsen zijn een aanwijzing dat Xiaomi de release van zijn tweede vouwbare smartphone voorbereidt. De vorige kwam een jaar geleden uit, maar Xiaomi hield de release beperkt tot China. Het model is niet op de Europese markt uitgekomen. Er zijn verder nog geen specs en details bekend van de opvolger van de Mix Fold. Ook is onduidelijk wanneer het toestel uit moet komen.