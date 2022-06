ZTE Axon 30 5G met verbeterde camera achter scherm kost 499 euro

ZTE brengt zijn Axon 30-smartphone op 9 september uit in de Benelux. Het toestel heeft net als de voorganger Axon 20 5G een frontcamera achter het scherm. De pixeldichtheid van het schermgedeelte waar de camera achter zit, is verbeterd bij het nieuwe model.

Volgens ZTE is de pixeldichtheid van het scherm op de plek waarachter de camera zit, 400ppi en dat is een verdubbeling ten opzichte van het scherm in de ZTE Axon 20 5G. Daarmee is de pixeldichtheid in het nieuwe model gelijk aan die van het hele scherm. Het toestel heeft een 6,92"-amoledscherm met een refreshrate van 120Hz en een resolutie van 2460x1080 pixels, wat neerkomt op 388ppi.

De Chinese fabrikant zegt ook andere verbeteringen doorgevoerd te hebben die ervoor moeten zorgen dat de beeldkwaliteit van het scherm consistenter is. Zo zijn de circuits verbeterd voor betere synchronisatie en is er een chip toegevoegd om de nauwkeurigheid van de weergave te verbeteren. Het schermgedeelte waar de camera achter zit, bestaat uit zeven lagen transparant materiaal. Volgens ZTE laten die meer licht door dan bij de eerdere implementatie in de Axon 20 5G.

De ZTE Axon 30 5G is voorzien van een Snapdragon 870G-soc en heeft een 4200mAh-accu, met ondersteuning voor 55W-snelladen. Het toestel heeft aan de achterkant een primaire camera met een 64-megapixelsensor, een ultragroothoekcamera, macrocamera en dieptecamera. De telefoon is 7,8mm dik weegt 189 gram en draait op Android 11 met ZTE's MyOS 11-skin.

Vanaf 9 september verkoopt ZTE de internationale versie van zijn Axon 30 5G. In Nederland en België kost het toestel 499 euro voor een versie met 8GB ram en 128GB flashopslag. Een variant met 12GB ram en 256GB flashopslag kost 599 euro. Het toestel verscheen eerder dit jaar al in Azië.

Inmiddels brengen meerdere fabrikanten telefoons uit met een camera achter het scherm. Samsung gebruikt de techniek voor het eerst in de Galaxy Z Fold3, maar daarbij is de pixeldichtheid van het schermgedeelte waar de camera zit nog beduidend lager dan de rest van het scherm. Xiaomi presenteerde vorige week de Mi MIX 4 voor de Chinese markt, met daarin de derde generatie van een frontcamera achter het scherm, met ook een hoge pixeldichtheid.