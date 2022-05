ZTE kondigt Axon 40 Ultra-smartphone aan met camera achter het scherm

ZTE heeft zijn Axon 40 Ultra-smartphone aangekondigd. De telefoon komt deze maand uit in China en is vanaf volgende maand wereldwijd verkrijgbaar. Het toestel heeft net als voorgaande Axon-telefoons de camera achter het scherm zitten.

ZTE Axon 40 Ultra

Achter het scherm zit een 16-megapixelfrontcamera, die door het scherm heen foto's maakt. Het is de derde generatie van Axon-telefoons met een dergelijke camera. Het scherm is een 120Hz-oledscherm met een resolutie van 2460x1118 pixels. Vermoedelijk gebruikt de software een 1080p-resolutie en gebruikt het scherm de overige 39 pixels niet voor knoppen, omdat daar gebogen randen zitten. Het toestel is 163,2x73,5x8,4mm groot en weegt 204g.

De primaire camera heeft een 35mm-brandpunt in 35mm-equivalent en dat is iets minder wijd dan gebruikelijk bij smartphones, die vaak 24-28mm hebben. De Sony IMX787-sensor van 64 megapixel zit twee keer in de behuizing. De andere IMX787 zit achter een ultragroothoeklens met 16mm-brandpunt. De camera met telelens heeft een andere, niet nader genoemde sensor en een 91mm-lens. Dat is iets meer dan 2,5x vergroting ten opzichte van de primaire camera. Alle camera's kunnen in 8k video's opnemen.

De soc is een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. ZTE doet daar 8GB, 12GB of 16GB aan Lpddr5-geheugen bij en 256GB, 512GB of 1TB aan UFS 3.1-opslag. De telefoon heeft een 5000mAh-accu die met 65W geladen kan worden. Het toestel komt deze maand in China uit en kost 4998 yuan, omgerekend ongeveer 705 euro. Een prijs voor in Europa is nog niet bekendgemaakt.