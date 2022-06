Activision kondigt Call of Duty: Vanguard donderdag aan in Call of Duty: Warzone

Activision gaat zijn free-to-play game Call of Duty: Warzone gebruiken voor de officiële aankondiging van Call of Duty: Vanguard. Dat zal donderdagavond plaatsvinden, om 19.30 uur Nederlandse tijd. De serie keert met Vanguard terug naar de Tweede Wereldoorlog.

Onder meer in de Amerikaanse PlayStation Store verscheen een melding van de komende aankondiging. In een promotieafbeelding staat dat Call of Duty: Vanguard wordt onthuld in Call of Duty: Warzone. Uitgever Activision lijkt daarmee meer spelers naar zijn free-to-play game te willen lokken. Het organiseren van dergelijke evenementen binnen in games is in de afgelopen jaren steeds meer gemeengoed geworden. Fortnite is daar het bekendste voorbeeld van. In die gratis game vinden ook grote concerten en andere evenementen plaats.

Op welke manier de aankondiging van Vanguard precies plaats zal vinden in Warzone, is nog niet bekend. Het is nog niet duidelijk of er daadwerkelijk iets zal gebeuren in de game of dat het gaat om bijvoorbeeld een video die wordt afgespeeld in het menu.

Vorige week verscheen er al promotiemateriaal van Call of Duty: Vanguard online, dat werkt ontdekt door dataminers in bestanden van Call of Duty: Warzone. Het materiaal bevestigde eerdere geruchten dat de serie terugkeert naar de Tweede Wereldoorlog.

Update, dinsdag: Activision heeft ook een teaservideo online gezet.