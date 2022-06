‘Ongeveer hetzelfde, maar dan anders’ blijkt al jaren een vrij aardige manier om een nieuwe Call of Duty-game te beschrijven, net zoals dat voor diverse andere jaarlijks verschijnende games geldt. De studio’s die werken aan de game voegen eigen elementen toe en veranderen de setting, maar kijk je naar het totale recept, dan blijken met name de details te worden veranderd. Call of Duty Vanguard is geen uitzondering. De game bevat dezelfde elementen als elke voorgaande Call of Duty-game en doet binnen die elementen wat goede en minder goede dingen. Een extra nadeeltje dat Vanguard heeft, is dat de game uitkomt in een tijdperk waarin Call of Duty-gamers zich massaal hebben toegelegd op Warzone. De gratis battleroyalegame won vorig jaar snel aan populariteit en had op dat vlak zelfs weinig te duchten van Call of Duty Black Ops: Cold War. Voor Vanguard ligt een soortgelijke ‘bijrol’ op de loer.

Natuurlijk: Vanguard zal op zijn manier de wereld van Warzone gaan beïnvloeden, net zoals Cold War dat deed. Maar zelden is er rond de release van een Call of Duty-game zo weinig hype geweest als nu rond Vanguard. Dat is opvallend, want net als Call of Duty World War II heeft Vanguard de Tweede Wereldoorlog als centraal thema en dat is traditioneel een populair thema onder shooterfans, zeker als die fans oud genoeg zijn om de eerste Call of Duty-games en de oudere Medal of Honor-games te hebben meegemaakt. Een deel van hen zal wellicht op Call of Duty Vanguard duiken en via de campagne terechtkomen in onder meer Normandië, Stalingrad en Midway, of diezelfde omgevingen tegenkomen in de traditionele multiplayer, maar een misschien wel net zo groot - of groter - deel van de gamers zal vooral uitkijken naar 8 december. Op die dag begint het eerste ‘Vanguard-seizoen’ in Warzone en komt er ook een Vanguard-map uit voor Warzone. Laat dus meteen duidelijk zijn dat deze review daar niet over gaat, want deze content hebben wij ook nog niet kunnen spelen.

Wat blijft er dan over? De aloude drie-eenheid van een campagnemodus, een competitieve multiplayermodus en Zombies. Ze horen er alle drie bij en zijn alle drie even voorspelbaar als de sirenes die in Nederland elke eerste maandag van de maand om twaalf uur beginnen te loeien. Is dat erg? Nee, niet echt, zolang je maar weet wat je koopt. Bovendien betekent bekende materie vaak dat er al jaren aan gesleuteld wordt en dat het geheel zich inmiddels op een goed niveau bevindt. Nu is dat laatste niet op elk aspect van deze game van toepassing, maar Call of Duty Vanguard is zeker in staat je van een leuke tijd te voorzien, ongeacht of je nu voor de multiplayer gaat of met name uitkijkt naar de campagnemodus of Zombies.