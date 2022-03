Call of Duty: Vanguard krijgt 12v12-modus en Warzone-eiland wordt aangepast

Activision heeft Season Two Reloaded voor Call of Duty: Vanguard en Warzone aangekondigd. Het bedrijf voegt onder meer een 12v12-multiplayer toe aan Vanguard. Ook krijgt battleroyalemodus Warzone een Rebirth Island Reinforced-update voor het speelveld.

Activision maakt de wijzigingen bekend in een blogpost. De update voor Vanguard verschijnt op dinsdag 22 maart en krijgt onder meer de spelmodus voor 24 spelers, genaamd Arms Race. Daarmee krijgt het spel een nieuw groot speelveld in de Alpen, dat ook nieuwe voertuigen met zich meebrengt.

Spelers moeten in de Arms Race-modus proberen alle basissen te veroveren. Zodra zo'n basis is veroverd, kunnen spelers daar respawnen. Spelers kunnen er ook voor kiezen om te respawnen bij squadleden. Elke basis krijgt poorten waardoor het verdedigende team veilig doorgang heeft, en die sluiten als er vijanden in de buurt zijn. Verder wordt het ranked-systeem van Vanguard aangepast en worden de beste 250 spelers in de wereld in een nieuwe divisie geplaatst, boven Challenger.

De Warzone-update volgt op woensdag 23 maart. Die update voert onder meer wijzigingen door op het Rebirth Island-speelveld. De zon schijnt helderder, wat de zichtbaarheid van het speelveld ten goede moet komen. Ook worden verschillende punten op het speelveld aangepast. Stronghold krijgt twee nieuwe gebouwen en in de Prison Yard zijn reinforcements toegevoegd waar spelers dekking kunnen zoeken. De game krijgt ook een nieuw point-of-interest, in de vorm van een haven met bijbehorende vrachtschepen.

Verder worden er drie spelmodi vernieuwd die in een wekelijkse Rebirth-playlist staan. Zo krijgt Rebirth Resurgence een solovariant en komt Payload terug als een 12v12-modus. Er wordt ook gesproken over een Blood Money-modus. Die lijkt op Plunder, maar met grotere geldbeloningen als spelers andere spelers ombrengen, ook als ze weinig geld bij zich hebben. Er komen ook nieuwe wapens en camo's beschikbaar als het nieuwe seizoen begint.