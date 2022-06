Activision brengt Call of Duty: Vanguard op 5 november uit

Call of Duty: Vanguard verschijnt op 5 november voor Windows en voor PlayStation- en Xbox-consoles van de huidige en vorige generatie. De game speelt zich af op locaties wereldwijd, tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De Call of Duty-serie keert met Vanguard weer terug naar het historische strijdtoneel, terwijl concurrent Battlefield dat dit jaar juist weer naar de toekomst verplaatst met Battlefield 2042. In 2017 kwam de laatste Call of Duty-game met Tweede Wereldoorlog-thema uit: Call of Duty: WWII. Vanguard is in veel opzichten een vervolg van die game. Tweakers schrijft daarover meer in een preview.

Het singleplayerverhaal van Vanguard speelt zich af op locaties over de hele wereld. Dat in tegenstelling tot eerdere CoD-games over de Tweede Wereldoorlog, die vooral over Europa gingen. Het verhaal draait om vier hoofdrolspelers. Dat zijn fictieve personages die gebaseerd zijn op echte personen.

De game krijgt een nieuw persistent damage system en dat wil zeggen dat er veel kapot kan. Spelers kunnen bijvoorbeeld houten muren kapot schieten en daarmee nieuwe doorgangen creëren in multiplayerpotjes. Het spel krijgt bij de release twintig multiplayermaps, waarvan er zestien zijn ontworpen voor 6vs6-gevechten en vier voor 2vs2-potjes. Over het maximale aantal spelers in multiplayer is nog niets bekend.

Call of Duty: Vanguard is gemaakt door Sledgehammer Games, Treyarch en Raven Studio. Treyarch maakt een Zombies-gedeelte en dat wordt een prequel van het Zombies-verhaal uit Black Ops Cold War. Raven werkt aan Vanguard-inhoud voor Warzone. Activision brengt de game uit voor Windows, de PlayStation 4 en 5 en de Xbox One en Series X en S. Het spel verschijnt op 5 november. Dat is enkele weken na de release van Battlefield 2042 op 22 oktober.