Activision toont tien minuten gameplay van Call of Duty: Vanguard

De eerste gameplay van WO2-shooter Call of Duty: Vanguard is getoond. Tijdens de openingsavond van de gamescom werd zo'n tien minuten aan beeld uit de singleplayercampagne vrijgegeven. De multiplayermodus was nog niet te zien.

De gameplaybeelden bevatten veel bombastische actie en laten zien hoe de speler in de rol van de Russische Polina Petroca kruipt. Dat is een van de vier fictieve personages waar de singleplayercampagne om draait. Polina is een verpleegkundige op het moment dat de Duitsers Stalingrad binnenvallen. Uiteindelijk zal ze uitgroeien tot een van de vier specialistische leden van een team dat Project Phoenix van de nazi's stop moet zetten. Tweakers schreef meer over het verhaal van Call of Duty: Vanguard in een preview.

De rol van Polina wordt in de game vertolkt door Laura Bailey. Zij was aanwezig bij de openingsavond van de gamescom om daarover te vertellen, samen met David Swenson van ontwikkelaar Sledgehammer Games. Call of Duty: Vanguard werd vorige week aangekondigd. Het spel verschijnt op 5 november voor consoles en pc.