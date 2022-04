Spelers met een CoD: Warzone-ban komen ook multiplayer CoD: Vanguard niet in

Het ziet ernaar uit dat spelers die verbannen zijn uit de free-to-play Battle Royale-game Call of Duty: Warzone ook geen toegang hebben tot de multiplayer van de aankomende titel Call of Duty: Vanguard. Valsspelers melden dat ze de multiplayerbèta niet in kunnen wegens een ban.

Beeld via Eurogamer

Meldingen daarvan verschijnen op forums en Discord-servers die gewijd zijn aan valsspelen in de populaire fps-games. Onder andere Eurogamer verzamelde ze. Rond dit weekend vindt de Call of Duty: Vanguard-multiplayerbèta plaats, waar bekende valsspelers dus niet aan mee kunnen doen. Hoewel het niet ondenkbaar is dat een ban meegenomen wordt naar een volgende game in een serie, lijkt het niet iets dat vaak gebeurt.

Naast bans op basis van accounts delen de ontwikkelaars en uitgever achter de spellenserie ook hardware bans uit. Dat betekent dat een specifieke verzameling pc-componenten en diens serienummers verbannen worden, wat een nieuw account voor Warzone aanmaken zinloos maakt. Men kan dit wel omzeilen met software die de hardware id's spooft, of door componenten te vervangen.

Mochten inderdaad alle Warzone-bans meegenomen worden naar de Vanguard-multiplayer, dan gaat het om meer dan 575.000 bans. Dat getal maakte uitgever Activision bekend in augustus. CoD-spelers op consoles zetten soms crossplay met pc uit om valsspelers te vermijden.

Call of Duty: Vanguard komt op 5 november uit voor Windows, PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X en S. Tweakers heeft twee previews van de game gemaakt: een die de game in zijn geheel bekijkt en een die dieper op de multiplayer ingaat. De game speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog.