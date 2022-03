Titel Call of Duty: Vanguard Platform Windows, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One Ontwikkelaar Sledgehammer Games, Treyarch, Raven Studio Uitgever Activision Releasedatum 5 november 2021

Half augustus stelden Activision en Sledgehammer de nieuwste Call of Duty voor en net als Call of Duty: WW2 draait dit spel om de Tweede Wereldoorlog. De makers lieten ons tijdens een presentatie zien hoe de campagne in elkaar zit en vertelden heel globaal wat dingen over Zombies, Warzone en de multiplayer. Inmiddels is duidelijk dat met het verschijnen van Call of Duty Vanguard nieuwe anti-cheat-software aan Warzone wordt toegevoegd en dat er een heel nieuwe map zal verschijnen voor de bekende online spelmodus. Over multiplayer weten we zelfs nog meer, want die hebben we onlangs al een tijdje kunnen spelen. In een paar uur tijd konden we enkele van de nieuwe maps en spelmodi uitproberen en allerlei verschillende wapens gebruiken, terwijl we ten strijde trokken in veldslagen over de hele wereld.

Dat is natuurlijk leuk om te doen, maar de sessie begon helaas met een kleine tegenvaller. We speelden de previewsessie op een PlayStation 5, maar door een technisch probleem werd alleen de PS4-versie van de bèta uitgeserveerd. Waar je in dat geval normaliter de PS5-versie handmatig kunt selecteren bij het downloaden en/of opstarten, was dat nu niet het geval. Het resultaat is dat we dus een PS4-build hebben gespeeld op een PS5, wat de kwaliteit van de graphics natuurlijk niet ten goede komt. Nu is Call of Duty nooit een game geweest die het erg van grafische pracht en praal moest hebben, maar de eerste beelden die werden getoond, zagen er best goed uit. Voor een finaal oordeel over dat aspect van de game moeten we dus nog even wachten. Ook is het prematuur om nu al te stellen dat de PS4-versie best in orde is, aangezien die versie bij ons op veel steviger hardware draaide. Ook op dat vlak moeten we dus nog even afwachten hoe het uitpakt.

Gelukkig zat het feit dat we een PS4-versie speelden ons verder niet in de weg en konden we alsnog een goed beeld krijgen van wat Call of Duty-gamers dit najaar krijgen voorgeschoteld. De algehele conclusie daarbij is niet verrassend: de gameplay van Vanguard kunt je omschrijven als ‘typisch Call of Duty’. Dat houdt in dat de game een hoog tempo tempo heeft en je over het algemeen op relatief kleine maps speelt die vooral zijn bedoeld voor potjes van zes tegen zes spelers. Verschillende spelmodi zijn daar een uitzondering op. Zo is er een spelmodus waarin je twee tegen twee speelt, maar ook twaalf tegen twaalf of zelfs vierentwintig tegen vierentwintig is mogelijk. Die hogere aantallen maken de actie er meestal chaotischer op, maar daarover later meer.

Champion Hill: een Call of Duty-toernooitje

Om te beginnen willen we even stilstaan bij Champion Hill. Deze spelmodus voor teams van twee spelers of drie spelers maakte geen onderdeel uit van onze speelsessie, maar is door anderen wel al te gespeeld en dus delen we snel even de basisinformatie met je. Champion Hill is een toernooivorm waarin acht teams van twee of drie spelers tegelijk in actie komen op een map met vier arena’s. In elke arena spelen twee teams tegen elkaar en de winnaar gaat door naar de volgende ronde. Uiteindelijk wint het team dat er drie keer op rij in slaagt te winnen; dit team mag zich dus kampioen noemen. Tussen wedstrijden door kunnen teams betere loadouts, extra perks en killstreak rewards inkopen om zich beter te bewapenen voor de volgende wedstrijd. Gamers die deelnamen aan de publieke alfa waarin Champion Hill kon worden gespeeld, waren enthousiast over het competitieve element, maar gaven ook aan dat de spelmodus zich erg leent voor afwachtend spel, waardoor er soms relatief weinig actie is. Wellicht dat op dit vlak dus nog wat kleine aanpassingen worden doorgevoerd, richting de release van de game.