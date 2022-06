Titel Call of Duty: Vanguard Platform Windows, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One Ontwikkelaar Sledgehammer Games, Treyarch, Raven Studio Uitgever Activision Releasedatum 5 november 2021

Met het succes van Call of Duty: Warzone was het op zich logisch om je af te vragen of er dit jaar wel een nieuwe game in de langlopende franchise zou komen. In een tijd waarin gaming steeds meer opschuift naar ‘gaming as a service’ is een jaarlijkse release van een nieuwe game niet per definitie logisch, zeker niet omdat veel games langer dan één jaar worden ondersteund. Warzone stopt dan ook nog lang niet. Dat werd duidelijk tijdens een presentatie waar Tweakers onlangs digitaal bij aanwezig was. In die presentatie kwam naar voren dat Raven Studio werkt aan nieuwe content voor de populaire online spelmodus. Toch stond Warzone niet in de schijnwerpers. Het draaide namelijk om de nieuwe Call of Duty-game die er toch echt gewoon komt in november: Call of Duty: Vanguard.

In veel opzichten is Call of Duty: Vanguard de opvolger van Call of Duty: WWII, dat in 2017 uitkwam. Net als bij Vanguard was Sledgehammer Games de voornaamste ontwikkelstudio achter dat spel. Toen WWII in de schappen lag, vroeg de studio zich meteen al af welke andere verhalen er nog kunnen worden verteld over de Tweede Wereldoorlog. In WWII stond de strijd centraal van de geallieerden die landden op Normandië en uiteindelijk in Duitsland terechtkwamen. Dat is zeker voor West-Europeanen het bekendste stuk van de oorlog, maar er is natuurlijk veel meer. Een nieuwe game met de Tweede Wereldoorlog als setting zou volgens Sledgehammer in elk geval meer nadruk op ‘wereld’ moeten hebben. Daarnaast zou moeten worden gekozen voor verhalen vanuit een persoonlijk oogpunt; verhalen waarin niet de oorlog centraal staat, maar de personen zelf. De verhalen zouden moeten laten zien hoe gewone mensen kunnen veranderen in buitengewone mensen, als de situatie ze daartoe dwingt.

Het resultaat van die destijds opgestelde missie is Call of Duty: Vanguard. In een presentatie van iets meer dan een uur kregen we veel informatie over de singleplayercampagne, hoorden we wat algemene zaken over de multiplayer, kregen we de mededeling dat Treyarch het Zombies-gedeelte voor zijn rekening neemt en daarvan een prequel maakt van het Zombies-verhaal uit Black Ops Cold War, en dus de melding dat Raven Warzone-content maakt. Wat voor content dat is en op welke manier hij in de online game zal worden gestopt, is nog niet bekend. Duidelijk is dus wel dat Vanguard gewoon een volledige Call of Duty-game is, met alles erop en eraan.