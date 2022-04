'Ontwikkelaars willen anti-cheatsysteem Activision ontleden na uitlekken driver'

De kerneldriver van Activisions nieuwe anti-cheatsysteem Ricochet is online verschenen en er wordt gewerkt aan het reverse-engineeren van het systeem. Dat claimt Twitter-account Anti-Cheat Police Department, dat informatie verzamelt op het gebied van online cheating.

De twitteraar heeft twee screenshots gedeeld van de uitgelekte driver. Daarin is te zien dat de 'Activision Ricochet driver' gedeeld is op een forum van cheatontwikkelaars. In een van de bestanden is te zien dat de digitale handtekening afkomstig lijkt te zijn van 'Activision Publishing Inc.'. De twitteraar verduidelijkt in de reacties onder de tweet dat het niet gaat om de broncode van het anti-cheatsysteem, maar de driver. Dat geeft cheatontwikkelaars een vroege start, aldus account.

Ook legt hij uit dat de obfuscation van de driver, die bedoeld is om ervoor te zorgen dat de driver niet makkelijk ontleed kan worden, zwak is volgens leden van het forum. In plaats van de driver te virtualiseren, is deze voorzien van junk code om te verdoezelen wat de driver precies doet. Volgens de twitteraar wordt er met behulp van de driver al gewerkt aan het reverse-engineeren van het anti-cheatsysteem. Niet bekend is in hoeverre dit daadwerkelijk het geval is.

Activision kondigde donderdag aan dat het werkt aan een nieuw anti-cheatsysteem voor Call of Duty op pc. Het systeem, genaamd Ricochet, moet valsspelen tegengaan met behulp van een driver die op kernelniveau van de computer werkt. De driver monitort op interactie en manipulatie met software van derden die wijzen op cheating. De driver moet later dit jaar verschijnen.