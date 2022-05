Anticheat in Warzone geeft gewone spelers 'God mode' tegen valsspelers

Call of Duty-makers Infinity Ward laten weten dat ze een nieuwe manier hebben om valsspelers in hun battle royale-game Warzone op hun donder te geven. Soms kunnen ze nauwelijks nog schade aanrichten en kunnen ze dus genadeloos afgemaakt worden door gewone spelers.

Infinity Ward noemt het Damage Shield. Dit zorgt ervoor dat de valsspeler geen 'kritieke schade' aan anderen kan berokkenen, maar hij kan op zich nog wel wat schade aanrichten. Niet alleen zou deze methode ervoor zorgen dat de valsspeler op creatieve manier bestraft wordt en gewone spelers op eenzelfde manier beloond worden, maar er zou ook een technisch voordeel aan zitten: '[de anticheat] kan zo langer informatie over het systeem van de valsspeler verzamelen'.

De strijd tussen cheaters en anticheatmakers is er een die altijd oploopt. Dat zorgt ervoor dat anticheatmakers soms erg ver gaan. Zo zijn er methodes ontwikkeld die op kernelniveau werken; dat is bij Warzone het geval, maar bijvoorbeeld ook Valorant. Een kernel-level-anticheat is ingrijpend omdat deze kan blijven draaien buiten de game om en de meeste rechten heeft van alle software. Dat vergt veel vertrouwen in de makers van de software.

Een YouTuber wist de nieuwe anticheatmethode vast te leggen in een video. Een andere creatieve methode om cheaters aan te pakken, is om ze bij de matchmaking-fase alleen nog aan elkaar te koppelen, zodat iedereen in een wedstrijd een valsspeler is.

Video is beperkt tot de demonstratie van het Damage Shield