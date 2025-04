Call of Duty Warzone en Black Ops 6 krijgen console-only play

Consolespelers kunnen in het volgende seizoen van Call of Duty Warzone en Black Ops 6 crossplay met pc-spelers uitschakelen in de Ranked Play-modus. Activision zegt ook het anticheatsysteem Ricochet te hebben verbeterd.

'Gedurende' het tweede seizoen van Call of Duty: Black Ops 6 en Warzone, dat op 28 januari begint, wordt het voor spelers op consoles mogelijk om crossplay uit te schakelen, zodat ze niet worden gematcht met pc-spelers. Dat meldt Activision in een blogpost. Dit geldt alleen voor Ranked Play en dus niet voor de andere multiplayermodi. Dit was al eerder mogelijk in Warzone en voorgaande Call of Duty-spellen, maar de optie werd een paar jaar geleden weggehaald. Wel bleef het mogelijk om crossplay via de console-instellingen uit te schakelen.

Volgens Activision is ook het pc-anticheatsysteem Ricochet verbeterd. Zo moeten de detectiemodellen sneller cheatgedrag kunnen ontdekken en zou er sneller actie worden ondernomen tegen cheaters. Daarnaast gaat het systeem spelers die regelmatig samenspelen met bekende cheaters, nauwlettender in de gaten houden. De uitgever zegt inmiddels meer dan 136.000 Ranked Play-accounts te hebben verbannen.

In de blogpost worden nog verschillende andere vernieuwingen genoemd. Zo komt er vanaf seizoen 2 in Ranked-matches een 'Vote to Forfeit'-optie beschikbaar, waarmee spelers een potje vroegtijdig kunnen beëindigen zonder dat dat ten koste gaat van hun rang. Later in het seizoen moet het ook mogelijk worden voor spelers om weer bij een match aan te sluiten als de verbinding is verbroken.