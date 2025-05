Malware Call of Duty Modern Warfare 2 komt mogelijk door oude kwetsbaarheid

De computerwormmalware van de originele Call of Duty: Modern Warfare 2 is mogelijk in de game gekomen door een oude bug in de game uit te buiten. Een securityonderzoeker zou die vijf jaar geleden al hebben gemeld, maar de kwetsbaarheid zou nooit zijn gefixt door Activision.

Securityonderzoeker Maurice Heumann zegt tegen TechCrunch dat uit een sample van de code van de malware blijkt dat deze de oude bug uitbuit. Hij beweert de desbetreffende kwetsbaarheid in 2018 gevonden te hebben en vervolgens Activision op de hoogte te hebben gesteld, maar het gamebedrijf zou niets met de melding gedaan hebben. De reden waarom is onbekend. TechCrunch zegt de mails van Heumann naar Activision te hebben ingezien. Volgens hem is het erg makkelijk om de bug uit te buiten en zo een buffer overflow te veroorzaken. Hij heeft naar eigen zeggen om die reden niet eerder informatie naar buiten gebracht over de bug.

Sinds vorige maand zit er een zelfverspreidende bug in de originele Call of Duty Modern Warfare 2, de game uit 2009. Deze computerworm verspreidt zich in de online lobby's van de ene geïnfecteerde speler naar de andere. Wat het doel is van de malware, en welke impact het kan hebben op spelers, is nog onduidelijk. Activision heeft vorige week de servers van de game offline gehaald om het probleem te onderzoeken. De game, die nog steeds te koop is op Steam, trok de afgelopen maanden nog ongeveer 600 tot 700 gelijktijdige spelers per dag volgens SteamDB.