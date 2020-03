Remaster van CoD: Modern Warfare 2-campagne komt 30 april naar Xbox en pc

Activision heeft de remaster van de singleplayercampagne van Call of Duty: Modern Warfare 2 uitgebracht voor de PlayStation 4. Het gaat om een timed exclusive. De campagne is vanaf 30 april beschikbaar voor de pc en Xbox One.

Op Twitter meldt het Call of Duty-account dat de nieuwe remaster over een maand naar de andere platforms komt. Ook bevestigt Activision met het bericht dat de opgefriste singleplayercampagne beschikbaar is voor de PlayStation 4. Maandag verscheen de game al in de PlayStation Store bij sommige gebruikers. Het spel kost daar 25 euro.

De remaster van Call of Duty: Modern Warfare 2 heeft geen multiplayer. Het gaat alleen om de campagne van het spel dat oorspronkelijk in 2009 verscheen. De remaster is een grafisch opgepoetste versie daarvan. Al sinds 2018 waren er aanwijzingen dat de remaster op komst was.