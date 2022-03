Battlefield 2042 krijgt multiplayer tot 128 spelers en verschijnt op 22 oktober

De volgende Battlefield-game heet Battlefield 2042 en verschijnt op 22 oktober voor consoles van de huidige en vorige generatie en pc. De game die zich afspeelt in de nabije toekomst bevat een multiplayermodus voor maximaal 128 spelers, maar geen battleroyale.

Een traditionele singleplayermodus is nog niet aangekondigd en lijkt vooralsnog te ontbreken in Battlefield 2042. De nieuwste game in de langlopende shooterserie belooft op pc en de nieuwe consoles in diverse opzichten groter dan alle eerdere Battlefield-games te worden. Zo gaat op die platformen niet alleen het maximum aantal spelers per spel omhoog van 64 naar 128 spelers, de omgevingen waar spelers in vechten zijn ook een stuk groter dan voorheen. De kleinste van de zeven maps die EA en DICE hebben onthuld is al groter dan de Rotterdam-map uit Battlefield V. De zeven nu bekende maps voor Battlefield 2042 bevinden zich onder meer in Dubai, Egypte, Zuid-Korea en bij een raketlanceerplatform in Frans-Guyana.

Battlefield 2042 speelt zich af in de nabije toekomst. De wereld heeft het zwaar te verduren gehad door een serie natuurrampen, die een grote humanitaire crisis hebben veroorzaakt. De VS en Rusland sloten hun grenzen, waardoor er een grote groep vluchtelingen ontstond die zonder staat verder moesten. De soldaten die onderdeel uitmaakten van die groep mengden zich als Specialists in de ontluikende wereldoorlog, waarbij ze aan beide zijden meevechten om uiteindelijk recht van spreken te krijgen als de oorlog eenmaal voorbij is en de wereld opnieuw verdeeld wordt. De setting vormt een kader waarbinnen de gevechten in Battlefield 2042 zich afspelen, maar geen verhaal.

64 spelers en kleinere maps op Xbox One en PlayStation 4

De game wordt gemaakt met de nieuwste versie van de Frostbite-engine, maar vooralsnog wordt die door ontwikkelaars nadrukkelijk niet 'Frostbite 4' genoemd. Wel is dit een verder doorontwikkelde versie van de bekende engine waar EA-studio's al jaren al hun games mee maken. Op de technische details wilde DICE nog niet in gaan, maar afgaande op de beelden van de trailer lijkt ondersteuning voor raytracing op pc en de nieuwere consoles weer aanwezig te zijn. De Xbox One-consoles en de PlayStation 4 moeten het met minder grafisch machtsvertoon stellen. Daarbij komt dat op die platformen het maximum aantal spelers per server op 64 blijft. Om te zorgen dat het spel met dat lagere aantal spelers ook genoeg actie bevat, zijn de maps in de versies voor de consoles van de vorige generatie iets bijgesneden, waardoor ze wat kleiner zijn. EA en DICE benadrukken dat de game buiten deze verschillen hetzelfde zal zijn op alle platformen.

Dat betekent dat gamers op alle platformen aan de slag kunnen met de drie takken die Battlefield 2042 rijk is. De basis van de game is All Out Warfare. Hier zijn de gevechten voor 128 spelers te vinden en als spelmodi zijn in elk geval Conquest en Breakthrough van de partij. Conquest is de meest klassieke spelvorm van Battlefield en draait om het veroveren en behouden van een reeks vlaggen, terwijl in Breakthrough een van de partij aanvalt en de ander verdedigt. Andere spelmodi voor All Out Warfare zullen op een later moment worden aangekondigd.

Geen battleroyale

Over de tweede en derde pijler van het spel hebben EA en DICE nog weinig gezegd. Wel is bekend dat de tweede pijler, Hazard Zone, een kleinschaligere opzet kent en meer gericht zal zijn op gevechten tussen twee kleinere teams. De derde pijler, die ontwikkeld wordt door DICE LA, is nog helemaal onbekend, maar EA heeft wel al bevestigd dat het niet om een battleroyalemodus gaat. Het populaire subgenre, dat dankzij onder meer Fortnite en Call of Duty Warzone zeer populair is geworden, ontbreekt in Battlefield 2042. EA maakt op 22 juli, tijdens de EA Play-show, bekend wat deze derde tak van het spel inhoudt.

De eerder genoemde Specialists vormen de spil in hoe gamers hun soldaat kiezen in Battlefield 2042. Er zijn tien verschillende specialisten, die allen een specifieke gadget en speciale eigenschap hebben. Zo is er een Specialist die spelers op afstand kan genezen, een ander heeft een grappling hook en weer een ander kan vijanden spotten met een recon drone. Buiten deze eigenschappen kunnen spelers zelf kiezen welke extra items en wapens ze gebruiken: wapenrestricties op basis van klasse, zoals Battlefield in het verleden nog wel eens had, zijn niet aan de orde.

In de gameplay zullen spelers diverse vernieuwingen tegenkomen, waarvan er twee opvallen. Zo kunnen spelers voertuigen op elke plek in het spelveld laten bezorgen, zodat er niet lang gezocht hoeft te worden naar een voertuig. Daarnaast kunnen attachments op wapens tijdens de gameplay gewisseld worden. Spelers kunnen bijvoorbeeld een sterk vergrotende scope inwisselen voor red-dot sight op het moment dat ze zich van een open buitengebied verplaatsen naar een nauwer binnengebied.

Uitgever Electronic Arts onthulde woensdagmiddag Nederlandse tijd de details van de nieuwe Battlefield-game. Tweakers kreeg in een eerder stadium een uitgebreide presentatie te zien over een deel de inhoud van het spel en schreef aan de hand daarvan een uitgebreide preview. Later deze week, tijdens de E3-show van Xbox en Bethesda, zullen de eerste gameplaybeelden van Battlefield 2042 worden getoond.

De nieuwe Battlefield-game is door vier EA-studio's gemaakt. Zowel DICE en DICE LA als Criterion en EA Gothenborg hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de game. Battlefield 2042 verschijnt op 22 oktober voor pc via Steam, EA Origin en de Epic Store, voor Xbox Series X/S en de PlayStation 5 en voor de Xbox One-consoles en de PlayStation 4. De pc-versie kost 60 euro, de versie voor de nieuwe consoles kost 80 euro en de variant voor de consoles van de vorige generatie kost 70 euro.