Battlefield 6 wordt op 9 juni aangekondigd

Battlefield 6 wordt op 9 juni onthuld, dat maakt het officiële Twitter-account van Battlefield bekend. Het is verder nog niet duidelijk wanneer de game precies verschijnt of in welke setting de shooter zich af zal spelen.

Al enige tijd gingen er geruchten rond over een nieuwe Battlefield-game. Nu heeft het officiële Twitter-account van de game aangekondigd dat we op 9 juni meer gaan horen over Battlefield 6. Om 16.00 uur lokale tijd zal uitgever EA meer bekendmaken.

Eerder doken er screenshots op waarvan wordt gedacht dat het beelden van Battlefield 6 zijn, maar het is niet bekend of de beelden authentiek zijn. Op de screenhots is een eiland te zien en lijkt Battlefield terug te keren naar een moderne setting.

Battlefield 5 is het huidige deel in de shooter-serie en speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze game kwam uit in 2018. Daarvoor deed de Battlefield-serie de Eerste Wereldoorlog aan. Battlefield 4 uit 2013 was de laatste Battlefield-game in een moderne oorlogssetting.

Het was al bekend dat Battlefield 6 eind 2021 moet verschijnen. Dat werd door uitgever EA vermeld in de kwartaalcijfers in februari dit jaar.