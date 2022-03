Team.blue neemt e-commerceplatform Hipex over en voegt dat samen met Hypernode

Team.blue, het fusiebedrijf van TransIP en Combell, heeft webshophostingprovider Hipex overgenomen. Hipex zal opgaan in Hypernode, het e-commerceplatform dat onder andere een scanner voor Magento-webshops beheert.

Team.blue schrijft in een persbericht niet welk bedrag het heeft betaald voor Hipex. Ook zijn andere details van de overname niet bekend, zoals het aantal werknemers dat wordt overgenomen.

Hipex is een hostingplatform voor e-commercewebsites. De dienst werd in 2008 opgericht en richt zich vooral op het sneller maken van webshops. De dienst gaat op in Hypernode, dat al langer onderdeel was van team.blue. Hypernode was eerst bekend als Byte en heeft MageReport opgezet, een scanner voor kwetsbaarheden op Magento-webshops. Hipex wordt bij Hypernode ondergebracht, zegt team.blue. Daarmee kan Hypernode 'zijn positie als krachtige e-commisse-hostingspecialist versterken'.