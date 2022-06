Total Webhosting Solutions neemt Rotterdamse hostingprovider IPS over

Total Webhosting Solutions neemt het Nederlandse hostingbedrijf IPS over. IPS zal als onderdeel van TWS samen gaan werken met RealHosting, een hostingbedrijf dat al langer onder moederbedrijf TWS valt.

Michael van Lier, naast directeur en oprichter van IPS ook de man achter Obeyo en Influentials, zegt dat het tijd is voor de volgende stap en hij acht Total Webhosting Solutions 'het ideale platform om bij aan te sluiten'. Hij zegt dat IPS zal worden ondersteund in de volgende groeifase, waarbij aanvullende investeringen in de techniek en de dienstverlening kunnen plaatsvinden. In een persbericht maken de bedrijven de overname wereldkundig, al wordt daarbij geen overnamebedrag genoemd.

IPS is een in Rotterdam gevestigde hostingpartner die zich naar eigen zeggen richt op de creatieve en innovatieve industrie. Het in Haarlem gevestigde en 2001 opgerichte RealHosting levert diensten als webhosting en domeinregistraties. Er werken veertien medewerkers en het bedrijf is sinds 2017 onderdeel van TWS.

RealHosting is al langer op het overnamepad en heeft al zo'n tien bedrijven overgenomen in twaalf jaar tijd. Die overgenomen bedrijven vallen daarmee ook onder Total Webhosting Solutions. Volgens de TWS-website zijn nu 24 hostingbedrijven onderdeel van het concern en daar komt IPS nu bij. TWS voert een beleid om kleine hostingbedrijven over te nemen. Daarmee is er steeds meer sprake van een concentratie in deze markt: een andere grote hostingpartij, Team.blue, doet ook de nodige overnames in deze sector. Team.blue is een fusiebedrijf van TransIP en Combell en nam nog niet zo lang geleden WebRuimteHosting en SuperHosting over.