'Apple misbruikte marktmacht in Rusland met weren apps voor ouderlijk toezicht'

De Russische mededingingsautoriteit FAS oordeelt dat Apple zich schuldig maakt aan misbruik van zijn machtspositie door apps voor ouderlijk toezicht te beperken. Het bedrijf gaat in beroep tegen de uitspraak.

De Federale Antimonopolie Service van Rusland komt na onderzoek tot de conclusie dat Apple een machtspositie inneemt omdat het de exclusieve distributeur voor mobiele applicaties op iOS is en het niet mogelijk is om iOS-applicaties legaal buiten de App Store om te installeren.

Die positie misbruikte het bedrijf volgens de FAS sinds oktober 2018 om mogelijkheden voor het ontwikkelen van applicaties voor ouderlijk toezicht te beperken. Dat deed het bedrijf op het moment dat het zijn eigen Screen Time-functionaliteit aan iOS toevoegde, aldus het onderzoek. Volgens de waakhond heeft het beleid ertoe geleid dat de meeste vergelijkbare functionaliteit van applicaties van derden is verdwenen.

De antitrustzaak is in Rusland bij de FAS aanhangig gemaakt door Kaspersky Lab. Dat bedrijf kreeg in 2018 te horen dat zijn Kaspersky Safe Kids-app voor iOS vanwege het gebruik van configuratieprofielen niet aan de voorwaarden van de App Store voldeed, hoewel de app toen al drie jaar beschikbaar was in Apples winkel. Het beleid van Apple trof met name functionaliteit die beperkte hoe lang kinderen bepaalde apps mogen gebruiken en welke sites ze mogen bezoeken. Screen Time bevat die functionaliteit ook.

De FAS wil dat Apple maatregelen neemt om het misbruik te beëindigen en niet-discriminerende voorwaarden hanteert voor markttoegang om de concurrentie te verzekeren. Apple gaat tegen het oordeel in beroep, aldus Reuters.