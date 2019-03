Kaspersky Lab dient in Rusland mededingingsklacht tegen Apple in

Kaspersky Lab heeft in Rusland een klacht tegen Apple ingediend, omdat het Amerikaanse bedrijf zijn macht zou hebben misbruikt om functionaliteit uit Kaspersky's Safe Kid-app verwijderd te krijgen. Apple zou zo concurrentie dwarsbomen.

Kaspersky Lab heeft de klacht dinsdag ingediend bij de Federal Antimonopoly Service of Russia. Het antivirusbedrijf zegt zich genoodzaakt te voelen de klacht aanhangig te maken, omdat Apple vorig jaar meldde dat de Kaspersky Safe Kids-app in iOS niet aan de voorwaarden van de App Store voldeed. De app was toen al drie jaar beschikbaar in Apples winkel.

Apple claimde dat het gebruik van configuratieprofielen in de app tegen het beleid van de App Store was en volgens Kaspersky zou verwijdering tot het verlies van twee functies in de app leiden: app control en Safari-browserblocking.

Safe Kids biedt ouders de mogelijkheid het smartphonegebruik van hun kinderen te monitoren en zo bijvoorbeeld in te stellen hoe lang ze bepaalde apps mogen gebruiken en welke sites ze mogen bezoeken. Zo blokkeert app control het draaien van apps op basis van de leeftijdsrestrictie van de App Store en maakt Safari-browserblocking het verbergen van alle browsers mogelijk, zodat kinderen alleen de beveiligde browser van de Kaspersky Safe Kids-app kunnen gebruiken.

De notificatie van Apple kwam op het moment dat het bedrijf zelf ook zijn Screen Time-functie in iOS12 integreerde, waarmee het bedrijf functionaliteit als 'app control' onderdeel maakte van zijn besturingssysteem, betoogt Kasperksy Labs. "Apple lijkt zijn positie van platformeigenaar en beheerder van het enkele kanaal om apps naar gebruikers van het platform te brengen, te gebruiken om voorwaarden op te leggen en andere ontwikkelaars ervan te weerhouden om op basis van gelijke voorwaarden te handelen", stelt het bedrijf.

Volgens Kaspersky Labs leidt de handelwijze van Apple tot beperking en het verwijderen van concurrentie en overtreedt het bedrijf mededingingswetten door barrières op te werpen en te discrimineren tegen Kaspersky's software. Verder betoogt het bedrijf dat het niet alleen staat met zijn onvrede. Ook AdGuard zou niet blij zijn dat het geen toegang tot andere apps meer mag blokkeren en daarnaast zou Kidslox nog wachten op goedkeuring van updates voor zijn app, waarmee Kaspersky suggereert dat dit ook tot concurrentiebelemmerende praktijken van Apple te herleiden is. Daarnaast wijst het bedrijf op Spotify, dat Apple beschuldigt van oneerlijk gedrag.