Hardwarewebsite HardOCP stopt na vertrek van eigenaar naar Intel

Kyle Bennett, de eigenaar van HardOCP, gaat bij de marketingafdeling van Intel aan de slag als Director of Enthousiast Engagement. Hij heeft besloten om zijn website stop te zetten. Het bijbehorende forum blijft draaien, maar krijgt een nieuwe eigenaar.

De website HardOCP blijft wel online, maar per 1 april, als Bennett aan de slag gaat bij Intel, verschijnt er geen nieuwe inhoud meer op de hardwarewebsite. Alle oude artikelen blijven beschikbaar, zegt de eigenaar in de aankondiging van zijn vertrek. Bennett wil de website niet verkopen, omdat hij bang is voor eventuele veranderingen waar hij zelf niet achter staat.

Om belangenverstrengelingen te voorkomen, verkoopt Bennett HardForum.com aan een ander bedrijf. Volgens hem zal dat bedrijf het forum draaiende houden zonder commerciële bedoelingen. Er worden dan geen advertenties meer getoond en geen referrallinks meer geplaatst. Wel kunnen leden het forum steunen via Patreon, wat al mogelijk is. Bennett blijft zelf actief als lid en admin op het forum.

Bennett zegt de keuze voor een baan bij Intel niet uit financiële overwegingen te maken, maar toe te zijn aan iets nieuws na twintig jaar hetzelfde werk te hebben gedaan. Intel heeft zelf nog niets bekendgemaakt over de aanstelling van Bennett, maar de processorfabrikant had wel een vacature online staan voor de desbetreffende positie.

Als Director of Enthousiast Engagement wordt Bennett bij Intel verantwoordelijk voor de connectie tussen het bedrijf en pc-enthousiastelingen. Volgens Bennett wil Intel zich meer open opstellen tegenover de community en de banden met hardware-enthousiastelingen weer aanhalen.

De Amerikaanse website HardOCP bestaat sinds het einde van het vorige millennium. De website publiceerde nieuws en reviews over componenten, en richtte zich op onderwerpen zoals overklokken. Vorig jaar bracht Bennett via zijn site informatie naar buiten over het GeFore Partner Programma, een controversieel plan van Nvidia om merken exclusief aan zich te binden. Na veel ophef stopte Nvidia met het GPP.

Het is niet voor het eerst dat een hardwarejournalist naar een grote fabrikant vertrekt. Eind vorig jaar ging Ryan Shrout van PC Perspective ook naar Intel. Anand Lal Shimpi, de oprichter van AnandTech, verliet in 2014 zijn eigen website voor een positie bij Apple.