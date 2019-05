Donateurssite Patreon verhoogt tarieven voor paginahouders volgende week

Donateurssite Patreon gaat de eerder aangekondigde verhoging van tarieven voor houders van pagina's volgende week doorvoeren. Voor huidige Patreon-paginahouders verandert er voorlopig niets, want zij blijven 5 procent afdragen. Voor donateurs verandert er ook niets.

Vanaf 7 mei krijgen mensen die een nieuwe pagina openen op Patreon de keuze uit drie abonnementen. De Patreon Lite-variant heeft geen optie om donateurs meer te laten betalen in ruil voor meer merchandise, content of toegang. Er is dan maar één prijs die donateurs kunnen betalen. Het huidige abonnement gaat Patreon Pro heten, terwijl succesvolle paginahouders met donaties die oplopen tot meer dan 300 dollar per maand Patreon Premium kunnen nemen met meer ondersteuning vanuit het bedrijf.

Patreon kondigde de wijzigingen in maart aan, maar ze gaan volgende week in. Iedereen die een pagina heeft voor 6 mei, blijft 5 procent afdragen. Dat geldt ook voor nieuwe gebruikers van de Lite-variant. Patreon Pro-gebruikers dragen 8 procent van hun inkomsten af aan Patreon, bij Premium is dat 12 procent. Voor donateurs verandert er niets.

Patreon is een site waar 'creators', vaak kunstenaars, muzikanten, illustrators of makers van podcasts of video's, kunnen vragen om een maandelijkse financiële bijdrage. Mensen die hen willen steunen, krijgen daar vaak voordeeltjes voor terug, zoals toegang tot exclusieve content.