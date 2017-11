Kickstarter komt met Patreon-concurrent voor abonnementen op werk van makers

Crowdfundingplatform Kickstarter heeft een nieuwe dienst online gezet, waarop gebruikers maandelijks een bedrag kunnen geven aan makers als kunstenaars of artiesten. De dienst Drip gaat de strijd aan met andere diensten die dit al aanbieden, zoals Patreon.

Drip wil zich onderscheiden van bestaande diensten doordat Kickstarter erachter zit en doordat het mogelijk is om abonnees op Drip mee te nemen naar andere diensten. Bovendien richt het platform zich voornamelijk op kunst en muziek, terwijl Kickstarter succesvoller is gebleken voor games en techproducten.

Iedereen kan makers steunen via Drip, maar makers kunnen zich alleen op uitnodiging inschrijven voor de nieuwe Kickstarter-dienst. Er is tot nu toe één game, waarop potentiële spelers een abonnement kunnen nemen om de ontwikkeling te steunen en te volgen. Die game is Lost Ember.

Kickstarter kocht vorig jaar een dienst met de naam Drip. Daar konden gebruikers een abonnement nemen op een platenlabel en toegang krijgen tot alle muziek die artiesten op dat label uitbrachten. Dat initiatief is na de overname stilgevallen. Het team dat het originele Drip maakte, is betrokken bij de ontwikkeling van deze nieuwe dienst.