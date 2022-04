Fantasy-auteur Brandon Sanderson haalt 41,7 miljoen dollar op via Kickstarter

De Amerikaanse fantasyauteur Brandon Sanderson heeft 41,7 miljoen dollar opgehaald met zijn Kickstarter-campagne. Hiermee verbetert hij het Kickstarter-record dat hij begin maart haalde om de publicatie van vier nieuwe boeken te financiëren. 185.341 backers hebben het project gesteund.

Met de inzamelactie wil Sanderson in 2023 vier nieuwe boeken publiceren. Drie van die boeken zullen zich in het Cosmere-universum afspelen dat bekend is uit andere boeken van de Amerikaanse fantasy-auteur. Elk verhaal zal zich volgens Sanderson afspelen op een unieke fictieve planeet uit dat universum. Ze zullen een eigen fauna en flora bevatten, alsook een uniek magisch systeem. Op het YouTube-kanaal van de auteur werden de eerste details van de boeken onthuld.

Het eerste boek moet in januari 2023 verschijnen, het tweede in april, het derde in juli en het vierde boek in oktober van dat jaar. De boeken verschijnen als e-book, audiobook en als premium hardcover. De premium hardcoverversie bevat volgens Sanderson ongeveer 400 bladzijden. Na het afsluiten van de kickstarter-campagne komt er ook een mogelijkheid om een reguliere hardcover te bestellen.

Backers die 40 dollar hebben gestort, krijgen per kwartaal een nieuw e-book. Backers die 60 euro hebben overgemaakt krijgen elk kwartaal een e-book en een audioboek ter beschikking. Personen die 160 dollar inlegden, ontvangen de e-books en de premium hardcover-versie van de boeken. Vanaf een storting van 220 dollar konden alle edities ontvangen worden. De auteur voorzag ook nog andere, duurdere tiers waarbij geïnteresseerden extra's ontvangen.

De Kickstarter-campagne van Sanderson begon op 1 maart, duurde 30 dagen en moest 1 miljoen dollar ophalen. Dat bedrag werd snel gehaald want na zes uur werd volgens achterliggende organisatie Dragonsteel Entertainment meer dan 7,5 miljoen euro opgehaald via de inzamelactie. Na vier dagen was er al 20 miljoen dollar opgehaald en onttroonde Sandersons inzamelactie die van Pebble uit 2015 als meest succesvolste Kickstarter-campagne ooit. Die campagne haalde toen ongeveer 20,3 miljoen dollar op.