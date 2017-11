'Functie maakt meerdere Google Home-speakers in stereo-opstelling mogelijk'

Google lijkt te werken aan een functie om meerdere Home-speakers te gebruiken in een stereo-opstelling. Daarbij kunnen gebruikers de speakers in dezelfde ruimte aan elkaar koppelen en het linker- en rechterkanaal toewijzen.

Er zit code die wijst op implementatie van de functie in versie 1.26 van de Google Home-app, schrijft Android Police. Door middel van het laten knipperen van de leds op de bovenkant van de speaker is het mogelijk om de kanalen toe te wijzen aan de verschillende speakers.

Het verschijnen van de code in de app wijst erop dat Google bezig is met de interface voor de functie, want in de app zitten de meldingen die gebruikers gaan krijgen bij het gebruik van deze feature. Dat betekent niet dat de functie al af is of zelfs maar dat hij ooit komt. Android Police ontdekt echter vaker code in apps van Google en vaak komen die functies na een paar weken tot een paar maanden beschikbaar.

Behalve het streamen van geluid in stereo over verschillende speakers zitten er in de app ook equalizer-instellingen. Daarin kunnen gebruikers het geluid finetunen. Volgens Android Police gebeurt dat in aanloop naar de release van de Home Max, een speaker van Google met meer focus op geluidskwaliteit dan de al beschikbare Home en Home Mini.