Club van oud-engineer Google wil transitie macht naar ai vredig laten verlopen

Anthony Levandowski, die mede-oprichter is van Googles project rond zelfrijdende auto's en van autobedrijf Otto, heeft een genootschap opgericht die de transitie van macht over de Aarde van mens naar machines vreedzaam wil laten verlopen. Om te benadrukken dat het hem niet om geld gaat, heeft hij er een kerkelijke organisatie van gemaakt.

De organisatie heeft de naam Way of the Future moet naast een vredige transitie van macht de toekomstige kunstmatige intelligentie duidelijk maken wie vreedzaam staat tegenover ai met bovenmenselijke intelligentie, aldus de webpagina van de religie.

Het is geen grap of poging tot trollen, claimt Levandowski in een interview met Wired. Hij noemt een ai met bovenmenselijke intelligentie een 'god'. "Het is geen god in de zin dat het onweer of orkanen veroorzaakt. Maar als er iets is dat duizend keer slimmer is dan de slimste mens, hoe moet je het anders noemen?" Bovendien zou een bovenmenselijke kunstmatige intelligentie mogelijk toegang hebben tot sensoren in bijvoorbeeld smartphones of iot-apparaten, en daardoor overal en altijd aanwezig kunnen zijn en alles kunnen waarnemen.

De organisatie is bedoeld om bewustzijn te creëren over de komende transitie van macht over de planeet naar niet-biologische intelligentie, zo claimt de engineer. Volgens hem is het onvermijdelijk dat zo'n 'superintelligentie' er zal komen. Hij heeft een kerk gemaakt van de organisatie om de verdenking weg te nemen dat hij er geld aan zou willen verdienen.

Levandowski is bekend als pionier op het gebied van zelfrijdende auto's en is momenteel verwikkeld in een rechtszaak. Zijn oud-werkgever Waymo verdenkt hem ervan bedrijfsgeheimen te hebben gestolen en te hebben meegenomen naar taxibedrijf Uber, dat ook werkt aan zelfrijdende auto's.