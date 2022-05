EA toont korte film Exodus die zich afspeelt in Battlefield 2042-wereld

EA en DICE hebben een korte cgi-film van zo'n negen minuten uitgebracht die gerelateerd is aan de game Battlefield 2042. De video schetst een beeld van de fictieve toekomstige wereld waarin het spel zich afspeelt.

In Battlefield 2042 hebben alle grootmachten hun grenzen op slot gezet nadat er een enorme migrantenstroom op gang kwam door een serie natuurrampen die allerlei humanitaire rampen teweeg bracht. Daardoor zijn de zogenaamde No-Pats ontstaan, strijders die geen thuisland hebben en zich bij gelegenheid aansluiten bij de grootmachten.

EA publiceerde eerder al achtergrondinformatie over de locaties in het spel, gezien door de ogen van de No-Pats. De film is daar een verdere aanvulling op. Volgens de omschrijving op YouTube gaat het om een standalone-productie. Het lijkt er niet op dat de game nieuwe details over de game zelf toont. De video is geproduceerd door ontwikkelaar DICE.

Tweakers publiceerde eerder previews van All-Out Warfare en Portal in Battlefield 2042. Dat zijn twee van de drie onderdelen van het spel. Uitgever EA en ontwikkelaar DICE komen later nog met informatie over het derde onderdeel: Hazard Zone. De game verschijnt op 22 oktober voor Xbox- en PlayStation-consoles en Windows.