Toyota produceert in september 40 procent minder wagens wegens corona-uitbraken

Toyota zal in september wereldwijd veertig procent minder wagens produceren in tegenstelling tot wat het bedrijf gepland had. Volgens de top van het bedrijf zorgt een heropleving van het coronavirus in Vietnam en Maleisië voor problemen bij de toeleveranciers.

Oorspronkelijk zou het Japanse automerk in de maand september wereldwijd 900.000 auto’s fabriceren, stelt Nikkei Asia. Maar door problemen bij de Zuidoost-Aziatische toeleveranciers in Vietnam en Maleisië heeft de directie dit aantal naar 500.000 voertuigen bijgesteld.

De problemen zouden te wijten zijn aan het toenemende aantal coronabesmettingen in de Zuidoost-Aziatische landen waardoor een aantal onderdelen moeilijker te krijgen zijn. Hierdoor zullen volgens Nikkei Asia enkele fabrieken in Japan stil komen te liggen. In de andere wereldwijde fabrieken van Toyota zullen in totaal 220.000 auto’s minder geproduceerd worden.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat de Japanse autofabrikant zijn productie naar beneden moet bijstellen. Volgens Nikkei Asia werd vorige maand de productie in enkele Vietnamese fabrieken op een lager pitje gezet vanwege wederom het toenemende aantal coronabesmettingen. Vorige maand ondervond Toyota eveneens een vertraging in de productieketen door het wereldwijde chiptekort.