Toyota introduceert tweede versie van Mirai-waterstofauto met bereik van 650km

Toyota heeft de tweede generatie van zijn Mirai-waterstofauto officieel geïntroduceerd. Deze tweede versie heeft meer binnenruimte, een vergroot bereik van ongeveer 650km en is ook minder duur dan de eerste versie.

Toyota noemt nog altijd een rijbereik van ongeveer 650km, wat eerder door de Nederlandse Toyota-site werd aangeduid als een voorlopig bereik op basis van de Europese WLTP-norm. Dat is een bereik van dertig procent meer dan bij de eerste generatie. Deze winst is met name bereikt door de nieuwe Mirai te baseren op een ander platform, te weten het GA-L-platform waar ook de Lexus LS op is gebouwd.

Dit nieuwe platform maakt het volgens Toyota mogelijk om de brandstofcellen en de aandrijving efficiënter te plaatsen, waarbij beter gebruik wordt gemaakt van de beschikbare ruimte. Het maakt het mogelijk om drie waterstoftanks te plaatsen, in plaats van twee bij de eerste versie. Daardoor is het mogelijk om 5,6kg aan waterstof te vervoeren, tegenover 4,6kg bij de eerste generatie. De grootste brandstoftank zit onder de vloer en de twee kleinere zitten onder de achterbank en de bagageruimte. De tanks zouden ook sterker en lichter zijn.

Volgens de fabrikant is het brandstofcelsysteem geheel herontworpen, wat heeft geleid tot een minder groot formaat en een lager gewicht. Er zijn minder componenten geïntegreerd en in totaal zijn er 330 brandstofcellen aanwezig, tegenover 370 in de vorige Mirai. Toyota spreekt van een recordenergiedichtheid van 5,4kW per liter, waarbij ook het motorvermogen is verhoogd, van 114 naar 128kW. In plaats van een nikkelmetaalaccu heeft de nieuwe Mirai een lithium-ionaccu. Ook deze is kleiner, maar heeft een hogere energiedichtheid.

Ten opzichte van de vorige generatie is de nieuwe Mirai wat lager, met een langere wielbasis, wat de ruimte in de auto ten goede komt. Ook zou de auto lichter zijn, maar het totale gewicht wordt niet vermeld. Verder kan de nieuwe auto beter omgaan met koude weersomstandigheden, waarbij de Mirai nu ook nog moet kunnen starten bij temperaturen tot -30 graden Celsius.

De fabrikant zegt ten opzichte van de eerste generatie te mikken op tien keer zoveel wereldwijde verkopen van de nieuwe Mirai. In Nederland moet de auto in maart volgend jaar beschikbaar komen, voor een prijs vanaf 65.995 euro. Dat is ongeveer 15.000 euro lager dan de prijs van de eerste Mirai.