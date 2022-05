Toyota presenteert concept voor volledig elektrische suv

Toyota heeft tijdens de Shanghai Motor Show het concept getoond voor zijn eerste volledig elektrische personenauto voor de Europese markt: de bZ4X. Dit is een elektrische suv die in 2022 naar Nederland moet komen. In 2025 moeten er vijftien elektrische modellen van het merk zijn.

De bZ4X is de eerste auto in een nieuwe lijn accu-elektrische auto's van Toyota, die wereldwijd uitkomen, legt het merk uit in een persbericht. In 2025 moeten er vijftien verschillende elektrische Toyota's zijn, waaronder zeven in de bZ-serie.

Het is niet de eerste elektrische personenauto van Toyota, maar wel de eerste die in Nederland op de markt komt. In China is momenteel ook een elektrische C-HR te koop. Daarnaast heeft de fabrikant een waterstofauto, de Mirai, en Toyota was met de Prius een van de eerste fabrikanten met een hybride auto.

De bZ4X is de eerste auto die op het nieuwe e-TNGA-platform van Toyota en Subaru is gebouwd. Dat platform is een productiebasis waarop de automerken gemakkelijk elektrische auto's met allerlei configuraties en grootten kunnen bouwen. Op het e-TNGA-platform verschijnen volgens de planning ook een compacte auto die samen met Suzuki en Daihatsu is ontwikkeld, nog een midsize-suv, een sedan, een bestelwagen en een grote suv. Het is de opvolger van het TNGA-platform, waarop vrijwel alle Toyota's en Lexus-auto's sinds 2015 zijn gebouwd.

Het merk heeft nog niet bekendgemaakt hoeveel vermogen de bZ4X heeft en welk bereik de auto zal hebben. Omdat de AWD echter gebouwd is op het e-TNGA-platform, ligt het voor de hand dat het bereik tussen de 300 en 600 kilometer ligt, afhankelijk van de grootte van de auto, waarbij twee elektromotoren tussen de 80-150kW vermogen leveren. Omdat het gaat om een middelgrote suv, verwacht Motortrend dat het bereik 400-480 kilometer zal zijn.

Wel is bekendgemaakt dat de auto wordt geleverd met een laadsysteem dat zonne-energie kan opslaan. Misschien betekent dit dat de auto zonnepanelen op het dak kan dragen, waarmee hij van stroom kan worden voorzien, iets wat bij de hybride Toyota Prius ook al kan.