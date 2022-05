Tesla toont nieuw interieur Model S en X met aangepast stuurwiel zonder hendels

Tesla heeft beelden naar buiten gebracht van het interieur van de vernieuwde Model S en X. Daaruit blijkt dat er sprake is van een aangepast ontwerp voor een stuurwiel, dat geen ronde vorm of hendels meer heeft. Ook zou er een behoorlijk krachtige computer voor games aanwezig zijn.

Tesla duidt het stuur aan met de term 'Yoke-stuur'. Beelden van het interieur zijn al op de eigen website te zien in het bestelproces van de nieuwe Model S en de X. Het stuur heeft geen traditionele hendels meer om bijvoorbeeld de richting aan te geven en de ruitenwissers te bedienen. Volgens de website Elektrek zijn de controlemogelijkheden voor deze functies verwerkt in het stuur, in de vorm van force touch-knoppen. Zo zijn er knoppen voor het aangeven van de richting, groot licht, toeter, Autopilot, de ruitenwissers en het geven van stemcommando's.

Op basis van interne Tesla-documenten stelt Elektrek dat de vernieuwde Model S en X gebruikmaken van Autopilot-sensoren en AI om te bepalen welke rijmodus de software moet activeren. Zo zou de auto bijvoorbeeld detecteren als de neus tegen een garagedeur staat, waarna automatisch de versnelling in zijn achteruit wordt gezet nadat de bestuurder het rempedaal intrapt. Dat hoeft dan niet meer handmatig te geschieden. Dat laatste kan nog wel; daartoe heeft Tesla nog gewoon de verschillende instellingen van een automatische versnellingsbak verwerkt in de centrale console.

Verder is het voorste 17"-scherm nu gekanteld en dus in landschap-oriëntatie geplaatst, in plaats van de verticale oriëntatie in eerdere modellen. Het formaat is ongewijzigd, maar de resolutie is wel verhoogd van 1900x1200 naar 2200x1300 pixels. Verder is er een 12,3"-scherm aanwezig direct achter het stuur en een 8"-scherm voor de inzittenden op de achterbank.

Op basis van de afbeeldingen suggereert Tesla dat op het 17"-scherm op het dashboard ook The Witcher 3 is te spelen, al is dat nog niet geheel duidelijk. Onlangs vroeg topman Elon Musk al wel op Twitter of mensen daar interesse in hadden. Volgens Tesla zal er in alle nieuwe modellen een computer aanwezig zijn die op het vlak van rekenkracht zou kunnen wedijveren met de nieuwe next-genconsoles. Het zou gaan om een rekenkracht van maximaal 10 teraflops. Ook Cyberpunk 2077 zou volgens Musk speelbaar moeten zijn.

Verder heeft Musk laten weten dat de Plaid Model S de volgende maand geleverd zal worden. Dit zal de eerste productieauto zijn die de sprint van 0 tot 100 km/u in minder dan 2,1 seconden aflegt, aldus Musk. De duurste Plaid+-versie gaat 139.990 euro kosten en heeft een motorvermogen van meer dan 1100pk en een geschat bereik van meer dan 840km. De reguliere Plaid kost 119.990 euro en doet een fractie langer over de sprint tot 100km/u, namelijk precies 2,1s. Deze versie heeft 1020pk en een geschat bereik van 628km. De Long Range-versie kost 89.990 euro en heeft een geschat bereik van 663km en legt de sprint van 0 tot 100km/u nog altijd af in 3,2s. De geschatte actieradia zijn waarschijnlijk niet gebaseerd op de WLTP-norm.

Uit de kwartaalcijfers blijkt dat Tesla in heel 2020 499.550 auto's leverde en er 509.737 produceerde. Het leeuwendeel daarvan wordt gevormd door de Model 3 en Y, waarvan de fabrikant er 442.511 leverde en 454.932 produceerde. In het afgelopen vierde kwartaal produceerde Tesla 179.757 auto's, een stijging van 71 procent ten opzichte van het aantal van het vierde kwartaal uit 2019. Van dit aantal waren 163.660 auto's Model 3's en Model Y's. Het aandeel dat de Model S en X hebben in de productieaantallen neemt steeds verder af. In totaal leverde Tesla in de afgelopen drie maanden 180.667 auto's, een stijging van 61 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De omzet kwam over heel 2020 uit op 31,5 miljard dollar, een stijging van 28 procent.