WhatsApp verplicht authenticatie op telefoon voor tonen berichten op desktop

WhatsApp gaat gebruikers om biometrische authenticatie vragen bij het starten van een nieuwe sessie van WhatsApp Web of WhatsApp Desktop. Tot nu toe was het scannen van een QR-code met de telefoon genoeg om telefoon en desktop te linken.

De functie zal verplicht zijn op alle telefoons met biometrische authenticatie. De stap moet de beveiliging van WhatsApp Web en Desktop verbeteren, zegt het bedrijf. De functie vereist op iPhones iOS 14 en hoger, zo blijkt uit de faq. Op Android noemt de faq geen vereiste voor een bepaalde versie.

Authenticatie kan met een vingerafdrukscanner of met gezichtsherkenning en vindt plaats op het moment dat gebruikers een desktop of tablet met de telefoon willen linken via Web en Desktop. WhatsApp benadrukt dat het authenticeren op de telefoon gebeurt en data van de vingerafdruk of de gezichtsscan niet naar servers van WhatsApp gaan. Dat ligt ook voor de hand: iOS en Android hebben api's voor het implementeren van beveiliging via biometrische authenticatie.