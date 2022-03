Vernieuwde Tesla Model S en X hebben AMD Ryzen-apu en RDNA 2-gpu

De nieuwe versies van de Tesla Model X en S, die Tesla in januari aankondigde, zijn voorzien van een AMD Ryzen-apu en een losse gpu op basis van de RDNA 2-architectuur. Tesla zei eerder al dat het onder andere mogelijk is om Cyberpunk 2077 te spelen op de hardware.

Tijdens zijn Computex-presentatie bevestigde AMD de aanwezigheid van zijn hardware in de infotainmentsystemen van de nieuwe Tesla-auto's. De systemen draaien op een embedded Ryzen-apu en zijn ook voorzien van een losse gpu op basis van de RDNA 2-architectuur met tien teraflops aan rekenkracht. Elon Musk vergelijkt de beschikbare rekenkracht met die van de PlayStation 5. Die console heeft ook een RDNA 2-gpu met een rekenkracht van zo'n tien teraflops.

Exacte details over de gebruikte chips in de auto's geeft AMD niet. Eerder dit jaar verscheen er al informatie over de RDNA 2-chip in de auto. Het zou gaan om een Navi 23-gpu met 8GB GDDR6. De specificaties zouden daarmee overeenkomen met die van de Radeon RX 6600M voor laptops.

Bij de presentatie van de vernieuwde Tesla Model S en X in januari zei Tesla al dat het mogelijk is om games als The Witcher 3 en Cyberpunk 2077 te spelen op het 17"-scherm op het dashboard. De RDNA 2-gpu wordt enkel ingezet als dergelijke zware games gespeeld worden. De rest van het infotainmentsysteem draait op de geïntegreerde gpu van de Ryzen-apu.