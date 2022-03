Watch Dogs: Legion krijgt modus met zombies

Watch Dogs: Legion krijgt een modus waarmee Londen gevuld wordt met zombies. Deze modus komt in de vorm van een dlc genaamd Watch Dogs: Legion of the Dead en is onderdeel van update 4.5 die vanaf dinsdag beschikbaar is.

De website IGN heeft een video van twintig minuten geplaatst waarin gameplay van de nieuwe modus is te zien. De nieuwe modus wordt omschreven als een pve-roguelite waarin maximaal vier spelers moeten samenwerken om hordes zombies te overleven. De ontwikkelaars zeggen dat deze nieuwe modus zich nog in een alpha-fase bevindt, zodat er gaandeweg aanpassingen worden doorgevoerd op basis van feedback van de community. Het lijkt te gaan om een gratis update.

Jean-Pascal Cambiotti, de online director voor Watch Dogs: Legion, zegt dat de inspiratie voor toevoeging van zombies werd opgedaan door allerlei manieren hoe zombies in verschillende populaire cultuuruitingen worden afgebeeld. Hij omschrijft de zombies in de game als 'trager, maar dodelijk'. Het idee is ook dat de zombies als een gameplaytool zijn in te zetten, bijvoorbeeld door ze ergens heen te lokken en daar chaos te creëren, om vervolgens ergens naar binnen te sluipen zonder dat dat wordt opgemerkt.

Watch Dogs: Legion is de derde game in de reeks. Vanuit een derdepersoonsperspectief ben je als speler deel van hackergroep DedSec. Zij proberen een fictief, dystopisch Londen te redden uit de greep van Albion, een private paramilitaire organisatie die van de stad een politiestaat wil maken. Tweakers scheef in november vorig jaar een review van Watch Dogs: Legion.

Gameplayvideo van IGN over de nieuwe modus Watch Dogs: Legion of the Dead