Winst van Tesla stijgt ondanks sluiting van belangrijkste fabriek

Tesla heeft in het tweede kwartaal van 2020 meer omzet en winst genoteerd dan in het eerste kwartaal. Dit is opvallend, aangezien de belangrijkste fabriek in Fremont wegens coronavirusmaatregelen was gesloten. Het is het vierde kwartaal op rij dat Tesla winst maakt.

Volgens de recente kwartaalcijfers van het bedrijf wist Tesla in het tweede kwartaal van 2020 82.272 auto's te produceren. Dit is twintig procent minder dan in het eerste kwartaal. Dat wijt het bedrijf aan het sluiten van de Gigafactory in Fremont, op last van de lokale autoriteiten. De fabriek, waar Tesla een productiecapaciteit van 122.500 auto's per kwartaal heeft, was voor bijna de helft van het kwartaal gesloten.

Hoewel de productie in het tweede kwartaal een stuk lager lag, zijn de inkomsten via de autodivisie van Tesla licht gestegen. Deze omzet lag in het tweede kwartaal op 5,18 miljard dollar, 1 procent meer dan het voorgaande kwartaal. Dit komt voor een deel door de emissierechten die het bedrijf aan andere bedrijven verkoopt. Deze inkomsten stegen met 21 procent tot 428 miljoen dollar. In het tweede kwartaal van 2019 waren deze inkomsten nog 111 miljoen dollar.

De nettowinst lag in het onlangs afgesloten kwartaal op 104 miljoen dollar, 550 procent hoger dan een kwartaal eerder. Daarmee is het voor het eerst dat Tesla vier kwartalen achter elkaar winst noteert. Tesla schrijft de winst toe aan 'operationele verbeteringen'. De autofabrikant erkent dat het sluiten van de fabriek extra kosten met zich meebracht, maar dat het bedrijf deze kosten wist te compenseren door werknemers "tijdelijk minder compensatie te betalen'.

De fabrikant maakt tot slot bekend een tweede autofabriek in de Verenigde Staten te willen bouwen. The Verge schrijft dat deze Gigafactory in Austin in de staat Texas moet komen te staan. Het was al bekend dat Tesla een extra fabriek in het land wilde bouwen, onder meer Oklahoma werd als mogelijke plaats gezien. In de te bouwen fabriek gaat Tesla de Cybertruck en de Model Y bouwen.